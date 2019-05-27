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Organlarıyla 4 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Muğla'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ayhan İçöz'ün organları, 4 kişiye nakledilecek

Muğla'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki Ayhan İçöz'ün organları, nakil bekleyen 4 kişiye umut oldu.

İçöz, dün sabah geçirdiği beyin kanamasının ardından Başkent Üniversitesi Konya Hastanesine sevk edildi. Gece yoğun bakıma kaldırılan İçöz'ün sabah beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü ve başhekim yardımcısı Dr. Hakan Erdoğan'ın girişimleri sonucu ailesi ikna edilen İçöz'ün organlarının tamamı bağışlandı.

Yapılan tahliller neticesinde gerçekleştirilen operasyonun ardından İçöz'ün karaciğeri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. İçöz'ün sağ böbreği ise Başkent Üniversitesi Konya Hastanesinde nakil bekleyen bir hastaya nakledilecek.

Korneaları ise nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere belirlenen hastanenin göz bankasına gönderilecek.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Hakan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da beyin kanaması geçiren hastanın dün sabah saatlerinde hastanelerine sevk edildiğini söyledi.

Yoğun bakıma alınan hastanın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını ifade eden Erdoğan, "Beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınlarıyla bir görüşme yaparak organ nakli bekleyen hastalarla alakalı bilgi verdik. Ülkemizde organ nakli bekleyen binlerce hasta için bu bağışın öneminden bahsettik." diye konuştu.

Erdoğan, hasta yakınlarının acılarını bir kenara bırakıp organ bekleyen hastalara umut olabilecek bir karar verdiğini anlattı.

Bağışlanan organların en kısa sürede uygun hastalara nakledileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hastamızın yakınları, İçöz'ün kullanılabilecek tüm organlarının bağışlanmasına izin verdi. Biz yaptığımız tahliller neticesinde hastamızın karaciğer, böbrek ve kornealarını aldık. Bağışlanan organlar 4 aileye umut kapısı oldu. Karaciğer Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine, sağ böbrek ise kendi hastanemiz bünyesindeki bir hastaya nakledilecek. Alınan kornealar da göz bankasına gönderilecek."

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