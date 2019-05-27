Organlarıyla 4 kişiye umut oldu

Yapılan tahliller neticesinde gerçekleştirilen operasyonun ardından İçöz'ün karaciğeri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. İçöz'ün sağ böbreği ise Başkent Üniversitesi Konya Hastanesinde nakil bekleyen bir hastaya nakledilecek.

Yoğun bakıma alınan hastanın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını ifade eden Erdoğan, "Beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınlarıyla bir görüşme yaparak organ nakli bekleyen hastalarla alakalı bilgi verdik. Ülkemizde organ nakli bekleyen binlerce hasta için bu bağışın öneminden bahsettik." diye konuştu.

Erdoğan, hasta yakınlarının acılarını bir kenara bırakıp organ bekleyen hastalara umut olabilecek bir karar verdiğini anlattı.

Bağışlanan organların en kısa sürede uygun hastalara nakledileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hastamızın yakınları, İçöz'ün kullanılabilecek tüm organlarının bağışlanmasına izin verdi. Biz yaptığımız tahliller neticesinde hastamızın karaciğer, böbrek ve kornealarını aldık. Bağışlanan organlar 4 aileye umut kapısı oldu. Karaciğer Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine, sağ böbrek ise kendi hastanemiz bünyesindeki bir hastaya nakledilecek. Alınan kornealar da göz bankasına gönderilecek."

