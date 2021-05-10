'Orgazm' dersleri veren turiste sınır dışı!

Bali'de Christopher Kyle Martin isimli Kanadalı bir turistin 20 euro karşılığında temeli yoga hareketlerine dayanan 'tantrik yoga orgazmı' (Yogasm) dersleri vermesi ülkede tartışma yarattı.

Muhafazakar kesimi sinirlendiren çevrimiçi derslerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yerel yetkililer de harekete geçti ve Martin'in sınır dışı edilmesine karar verildi.

'GELENEKLERE SAYGISIZLIK'

Bali valisi I Wayan Koster, göçmen bürosunda yaptığı basın açıklamasında "Bu aktivite potansiyel olarak Endonezya ve Bali'nin bir turizm merkezi olarak itibarına zarar veriyor ve Bali'nin geleneklerine saygısızlık" dedi.

Martin'in de yer aldığı basın açıklamasında Vali Koster, "Buraya geri dönmek istiyorsan, Bali geleneğine saygı duymalısın" ifadelerini kullandı.

Bali Göçmenlik Bürosu, nisan ayında turist vizesiyle Endonezya'ya giren Martin'in Bali kültürüne ve geleneklerine saygısızlık ettiği için sınır dışı edildiğini doğruladı.

Martin'in ifadesinde, yoga sınıfının herhangi bir cinsel aktivite içermeyeceğini ve esas olarak nefes alma tekniğine odaklandığını savunduğu belirtildi.