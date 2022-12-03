Orgazma ulaşmanızı ve seks sürenizi artıracak tüyo! Alacağınız zevki doruklara taşıyacak

Seksologlar cinsel ilişkide orgazmın ne kadar önemli olduğunu kişilerin sekste sadece kendi isteklerini değil karşılarındaki kişilerin istek ve arzularının da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Orgazma ulaşmanın zor olduğu düşünülüyor. Ancak doğru taktikler ile cinsel ilişkiden aldığınız zevki ikiye katlamanız mümkün olabilir.

Orgazma nasıl ulaşırım diye düşünüyorsanız bunun cevabı oldukça basit! Kendinizi orgazmdan alıkoymak, çarşafların arasındayken yapılacak en iyi şey gibi görünmese de, aslında çok daha yoğun bir orgazm yaşamanıza neden olabilir.

Temel olarak, sınırda olduğunuzda Büyük O'ya ulaşmaktan kendinizi alıkoymayı öğrenmek ve sonra yeniden baştan zevk almaya başlamaktır. Bazıları için garip bir fikir gibi görünse de bu yöntem birçok yönden harikalar yaratabilir.

Doğru yapıldığında, seks seansınızı, orgazmınızı uzatabilir. Bir partnerin yardımıyla veya tek başınıza yaptığınız mastürbasyondan da keyif almanızı sağlayabilir.

BİR PARTNERLE NASIL YAPILIR?

Özetle, esasen sizi iyi hissettiren ve sizi tahrik eden her şeyi yapmanız gerekir. Stimülasyonun ardından, kendinizi Büyük O'ya doğru yaklaştığınızı hissetmeye başladığınızda, ya yaptığınız şeyi durdurmanız ya da hız ve hareket değiştirerek kendinizi oraya ulaşmaktan alıkoymanız gerekir.

PARTNERİNİZLE ÖNCEDEN KONUŞUN

Bir ortakla deniyorsanız - iletişim çok önemlidir - çünkü ne zaman yavaşlayacaklarını bilmeleri gerekir. Durduğunuzda, dinlenmek için bir dakikanızı ayırın, ancak sizi havasında tutacak şeyler yaptığınızdan emin olun. Partneriniz sizi öperek veya müstehcen konuşarak başka yollarla ilginizi çekebilir. Hazır olduğunuzda her şeye yeniden başlayabilirsiniz ve sonunda pes etmeden önce süreci istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Denemeden önce hem sizin hem de eşinizin Büyük O'yu saklamayı kabul ettiğinizden emin olun.

TEK BAŞINA NASIL YAPILIR?

Bir penis sahibiyseniz, deneyebileceğiniz ve sizi çok memnun bırakacağına söz verilen birkaç yöntem vardır.Birincisi, Büyük O'ya vuracak kadar kendinizi tatmin etmeyi içeren sıkıştırma yöntemidir, ancak oraya varmadan hemen önce bunu önlemek için penisin başını sıkmanız gerekir.O zaman tek yapmanız gereken tekrar gitmeye hazır olana kadar bir süre beklemektir.

Diğer bir teknik ise erken boşalma yaşayan kişilere yardımcı olduğu söylenen balonlamadır. Tek yapmanız gereken, penisin gerçekten hassas olan bir bölgesini bulmak ve o bölgeyi uyarmaya odaklanmaktır. Bunu yapmak için, parmağınızı alanın etrafında hafifçe daire içine alın ve başka herhangi bir yeri uyarmaktan kaçının. Neredeyse orgazma ulaşana kadar bunu yapmaya devam edin ve sonra durun.

ZEVK ALMA SÜRENİZİ ARTIRIR

İşlemi tekrarlamadan önce biraz rahatlayın, ancak bu yalnızca kendinizi doruğa çıkmaktan alıkoyarsanız işe yarayacaktır. Sınırlama tamamen orgazm üzerinde güce sahip olmayı öğrenmekle ilgilidir, böylece zevk alma sürenizi ve çarşaflar arasındaki sürenizi uzatabilirsiniz.

SINIRLANDIRMA YÖNTEMİNİN FAYDALARI

Çok daha yoğun orgazmlar yaşamanıza yol açabilir ve uzun vadede genel olarak seks sırasında büyük orgazma ulaşmanızı kolaylaştırabilir. Erken boşalma yaşayan insanlar için, seksin daha uzun sürmesine yardımcı olmak gerçekten yararlı olabilir. Sınırlandırma, partnerinizle daha fazla bağlantı kurmanıza da izin verebilir, bu da yakınlığı artırmanıza yol açabilir.



