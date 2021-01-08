Orgeneral Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır

Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda düzenlenen Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

'TERÖRİSTLE MÜCADELEMİZ HER KARIŞ TOPRAKTA DEVAM EDECEK'

Terörle mücadelede mesajlar veren Orgeneral Çetin "Sayın Bakanım, kahraman jandarmamız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir, direktif ve himayeleri ile zatıalinizin sevk ve idaresinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden terörle mücadeleye devam edecektir. Jandarmamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıdır. Bu yolda yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve dualarla görevimizi yapacağız. Bu dualar gücümüze güç katacaktır. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği ve hayır dualarıyla, milletimizin sevgi ve güveniyle dağlardaki PKK'lı teröristler başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Herakol'da, Kato'da, Avaşin'de, Bestler, Dereler Tendürek'te, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ülkemizin her karış toprağında, her yerinde devam edecektir" ifadelerini kullandı.