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Orgeneral Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır

08.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Orgeneral Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yenifoça'da düzenlenen Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış, PKK'nın son kışı olacaktır" dedi.

Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda düzenlenen Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

'TERÖRİSTLE MÜCADELEMİZ HER KARIŞ TOPRAKTA DEVAM EDECEK'

Terörle mücadelede mesajlar veren Orgeneral Çetin "Sayın Bakanım, kahraman jandarmamız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir, direktif ve himayeleri ile zatıalinizin sevk ve idaresinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden terörle mücadeleye devam edecektir. Jandarmamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıdır. Bu yolda yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve dualarla görevimizi yapacağız. Bu dualar gücümüze güç katacaktır. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği ve hayır dualarıyla, milletimizin sevgi ve güveniyle dağlardaki PKK'lı teröristler başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Herakol'da, Kato'da, Avaşin'de, Bestler, Dereler Tendürek'te, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ülkemizin her karış toprağında, her yerinde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'BU KIŞ PKK'NIN SON KIŞI OLACAK'

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 2021 yılında da terör örgütü PKK'nın inlerine girilmeye devam edileceğini belirterek, "Jandarma Teşkilatı, kahraman ordumuz, kahraman polisimiz ve kahraman korucularımız ile birlikte binlerce şehit vererek, mücadeleye devam ediyor. Terörle mücadelemiz yüksek teknoloji kullanılarak, kesintisiz devam etmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Sayın Bakanım; direktifleriniz doğrultusunda bu kış PKK'nın son kışı olacaktır. Bu başarıyı sağlayan kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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