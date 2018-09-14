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Orgeneral Güler birlik komutanlarından brifing aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli birlik komutanlarından brifing aldı, komutanlara direktiflerini verdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli birlik komutanlarından brifing aldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile bugün Gaziantep, Kilis, Hatay bölgelerinde bulunan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarında görevli çeşitli birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personelle bir araya gelen Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli birlik komutanlarından brifing aldı. Yaşar Güler, komutanlara direktiflerini de verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak kollamak amacıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

- Askerleri kutladı

Gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan TSK tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade eden Yaşar Güler, gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutladı, başarı dileklerini iletti.

Güler, başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı olmak üzere tüm harekatların başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi olan şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere de acil şifa diledi.

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Brifing Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler İdlib Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar

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