Orhan Şen'den uyarı geldi! Salı günü başlayacak, tam 5 gün sürecek

Hafta sonu için plan yapanlar havanın nasıl olacağını merak ederken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günler için çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Pazar doğu anadoludaki kar yağışı gece sonlanacak Hafta başında sıcaklıklar 5-6 derece yükselecek ve Batı ve kuzey bölgelerde bahar havası görülecek. Salı gününden itibaren Bahar yağmurları önce batıda sonra tüm Türkiyede 4-5 gün görülecek."

YURTTA HAVA DURUMU

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu’nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 13

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





