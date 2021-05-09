Orhan Şen: Yağışlar ülkeyi terk edecek, sıcaklıklar çarşamba gününden sonra yükselecek

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayınında son hava durumu raporunu açıkladı. Doğu Karadeniz yaylalarında bugün ve bu gece kar yağışı görüleceğini söyleyen Şen, Orta ve Doğu Karadeniz'de görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yarından itibaren yağışların Türkiye'yi terk edeceğini belirten Prof. Dr. Şen, çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını vurguladı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında şu uyarılarda bulundu:



"Bugün önemli iki şey var. Birincisi Doğu Karadeniz yaylalarına kar yağacak bugün ve bu gece. Bir soğuma var. Yaylalara çıkan ve orada yaşayan vatandaşlar bugün ve bu gece kar yağışı görebilecekler. İkinci önemli şey Orta ve Doğu Karadeniz'de yani Samsun'dan başlayıp Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin civarlarında kuvvetli yağışa dikkat etmemiz lazım. Yağışlar kuvvetli olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Doğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'da gök gürültülü, yerel sağanaklar şeklinde olacak. Yerel sağanaklarda biraz su baskını riski olabilir.