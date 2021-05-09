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Orhan Şen: Yağışlar ülkeyi terk edecek, sıcaklıklar çarşamba gününden sonra yükselecek

09.05.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Doğu Karadeniz'e bu gece için kar uyarısında bulundu. Yarından itibaren yağışların ülkeyi terk edeceğini belirten Şen, çarşamba gününden sonra sıcaklıkların yükseleceğini belirtti.

Orhan Şen: Yağışlar ülkeyi terk edecek, sıcaklıklar çarşamba gününden sonra yükselecek

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayınında son hava durumu raporunu açıkladı. Doğu Karadeniz yaylalarında bugün ve bu gece kar yağışı görüleceğini söyleyen Şen, Orta ve Doğu Karadeniz'de görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yarından itibaren yağışların Türkiye'yi terk edeceğini belirten Prof. Dr. Şen, çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını vurguladı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında şu uyarılarda bulundu:

"Bugün önemli iki şey var. Birincisi Doğu Karadeniz yaylalarına kar yağacak bugün ve bu gece. Bir soğuma var. Yaylalara çıkan ve orada yaşayan vatandaşlar bugün ve bu gece kar yağışı görebilecekler. İkinci önemli şey Orta ve Doğu Karadeniz'de yani Samsun'dan başlayıp Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin civarlarında kuvvetli yağışa dikkat etmemiz lazım. Yağışlar kuvvetli olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Doğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'da gök gürültülü, yerel sağanaklar şeklinde olacak. Yerel sağanaklarda biraz su baskını riski olabilir.

"YAĞIŞ TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR"

Yarından itibaren yağış Türkiye'yi terk ediyor. Bayramın birinci gününe kadar yağış olmayacak. Ama sıcaklıklar hemen yükselmiyor. Kuzey bölgelerde düşecek. Kuzeyli rüzgarlardan dolayı Çarşamba gününe kadar devam edecek. Çarşamba günü ısınma başlıyor. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde, Akdeniz'in doğusunda güneş radyasyonlarına dikkat etmemiz lazım.

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hava durumu meteoroloji

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