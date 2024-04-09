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  4. Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı! 35 yolcu son anda tahliye edildi

Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı! 35 yolcu son anda tahliye edildi

09.04.2024 00:11
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Kocaeli’den İzmir istikametine giden yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı. 35 yolcu hızla tahliye edilirken, 2 yolcu dumandan etkilendi.

Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı! 35 yolcu son anda tahliye edildi

Kocaeli’den İzmir seferi için kalkan yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekip, 35 yolcuyu tahliye etti.

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Kısa sürede otobüsü alev topuna çeviren yangın kameraya yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otobüs hurdaya döndü.

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TÜNELE KAÇAN 2 YOLCU DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında tünele kaçan 2 yolcunun dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 vatandaşın hayati tehlikesi bulunmazken, trafik ise tedbir amaçlı durduruldu.
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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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