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'Orman askeri' 94 yaşında hala ormanları koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde oturan, vatani görevini 'orman askeri' olarak yapan Hüseyin Salık (94), ilerleyen yaşına karşın hala ormanları korumak için mücadele veriyor.

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde oturan, vatani görevini 'orman askeri' olarak yapan Hüseyin Salık (94), ilerleyen yaşına karşın hala ormanları korumak için mücadele veriyor. Her gün köyün çevresindeki ormanlara elindeki baltasıyla gidip, ağaçları budayan Salık, "Cezalar eskisi gibi caydırıcı olmadığından, insanlar ağaçlara daha fazla zarar veriyor. Ben bu yaşımda hala elimde balta, ormanı koruyorum" dedi. Bulgaristan'ın Şumnu kentinde dünyaya gelen Hüseyin Salık, 10 yaşındayken ailesi ile birlikte Vize'nin Pazarlı köyüne göç etti. Köyde ailesi ile birlikte çiftçilik ve çobanlık yapan Salık, 1943 yılında vatani görevine İstanbul Selimiye Kışlası'nda başladı. Daha sonra Balıkesir'e gönderilen Salık, ormanların talan edilmesini önlemek için oluşturulan timde, 3 yıllık askerliği boyunca 'orman askeri' olarak görev yaptı. Vatani görevinin ardından yeniden köyüne dönen Hüseyin Salık, çiftçilik ve çobanlık yapmayı sürdürdü. Bugüne kadar yaptığı 3 evlilikte eşleri vefat eden Salık, kızı ile birlikte yaşamaya devam ediyor. Sağlık, 94 yaşında olmasına rağmen ağaç sevgisinden vazgeçmiyor. Köyünde küçük bir cevizlik oluşturan Salık, buradan topladığı cevizleri her gün cebine koyup, yolda ve köy kahvesinde karşılaştığı kişilere veriyor. Hemen her gün eline aldığı baltası ile köyün çevresindeki ormanları gezen 'son orman askeri' Hüseyin Sağlık, ağaçları budayıp, atılan çöpleri topluyor. ​Ormanları korumak için vatani görevi sırasında 7 ay eğitim aldığını anlatan Salık, şunları söyledi: "Askerde ormanları koruma görevini biz yapıyorduk. Ormana zarar verenlere çok büyük cezalar veriliyordu. Bir yaş ağaç kesenin onu neyle taşıyorsa, o araca el koyuyorduk. Öküzle taşıyorsa öküzüne, atla taşıyorsa atına, kamyonla taşıyorsa kamyonuna. Bunlar daha sonra ihaleyle satışa çıkarılıyordu. Ormana zarar vermenin cezası çok büyüktü. Ben 1947'de terhis olduğum yıl ormancılar sivilleşiyordu. Biz son orman askerleriydik. Hatta ormancılara biz eğitim verdik. Bizden sonra orman askerin elinden alınarak sivilleşti." 'AĞAÇLAR İYİ KORUNMUYOR' Hüseyin Salık, ormanları çok iyi bildiğini belirterek, "Ağaçları biz çok iyi korurduk. Şu an ağaçlar yeterince korunmuyor. Cezalar eskisi gibi caydırıcı olmadığından, insanlar ağaçlara daha fazla zarar veriyor. Ben bu yaşımda hala elimde balta, ormanı koruyorum. Baltayı ormandaki hayvanların bana saldırmasını engellemek, bir de ağaçları budamak için kullanıyorum. Her gün ormana gider dolaşırım. Ektiğim ceviz ağaçlarım var, kendime ait. Onlardan topladığım cevizleri köylüye dağıtıyorum" dedi. Sağlıklı olmasının doğal beslenmeden kaynaklandığını anlatan Salık, "Ben bu yaşıma kadar hep doğal olanı yedim. Çay içmem, asitli içeceklerden uzak durdum. İçki, sigara gibi kötü alışkanlıklarım hiç olmadı. Temiz hava beni hala zinde tutuyor. Yıllarca çobanlık yaptığım için bu yaşımda sağlıklı olmamı temiz havaya borçluyum. Kendimi hala dinç hissediyorum" diye konuştu. MUHTAR: HER GÜN ORMANA GİDİYOR Pazarlı Köyü Muhtarı Mustafa Özdil ise Hüseyin Salık'ın ağaçları çok sevdiğini belirterek, "Her sabah bahçesi var oraya gidiyor. Daha sonra eline baltayı alıp, ormana gidiyor. Ormanda gezdikten sonra evine geliyor. Ve halen dinçtir. Kendisi çobanlık yaptığı için ormanda gezince eski hatıralar gözlerinde canlanıyor sanırım. Çok fazla bir şey yaptığı yok, sadece ormanda geziyor. Bahçesinde çalışıyor, arılar var biraz, arılarıyla ilgileniyor" dedi.

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