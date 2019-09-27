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Orman Genel Müdürlüğü'nden 'zararlı tırtıl' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

ORMAN Genel Müdürlüğü, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki İkisular mevkiinde bulunan kayın ormanının tırtıllar tarafından istila edildiği iddiasıyla ilgili, "Böcekler, ağaçların yapraklarını hızlı bir şekilde tükettiği için ormanlarımızda kurumuş görüntüsü oluşturmaktadır, ağaçları kurutmamaktadır, ormanlarımız yok olmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden 'zararlı tırtıl' açıklaması

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki İkisular mevkiinde bulunan kayın ormanının tırtıllar tarafından istila edildiği iddiasıyla ilgili, "Böcekler, ağaçların yapraklarını hızlı bir şekilde tükettiği için ormanlarımızda kurumuş görüntüsü oluşturmaktadır, ağaçları kurutmamaktadır, ormanlarımız yok olmamaktadır" açıklamasını yaptı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Kızılkuyruklu Kayın Tırtılı' zararlısının Türkiye'de ilk defa 1940'lı yıllarda Marmara Bölgesi'nde görüldüğü belirtildi. Bursa'da ilk defa 2018 yılı Eylül ayında zararı tespit edilen bu zararlı böceklerin primer zararlı böcek olduğu ve kayın ağaçlarının yaprakları ile beslendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Böcekler, ağaçların yapraklarını hızlı bir şekilde tükettiği için ormanlarımızda kurumuş görüntüsü oluşturmaktadır. Özellikle bazı basın organlarında belirtildiği gibi ağaçları kurutmamaktadır, ormanlarımız yok olmamaktadır. Genel Müdürlüğümüzce 2019 yılında zararlının tekrar görülmesi üzerine, etkili olduğu yaklaşık 105,5 hektar ormanlık alanda mücadeleye başlanmıştır. Eylül ayının son günlerinde yani önümüzdeki günlerde sonbahar mevsimi nedeniyle kayın ağaçları yapraklarını dökecektir. Böylelikle zararlı besin bulamayacak ve toprağa inecektir."
'ZARARLI ORGANİZMALARA KARŞI BİYOLOJİK SAVAŞ VERİLİYOR'
Açıklamanın devamında, zararlı organizmalarla mücadelede biyolojik yöntemlerin kullanıldığını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Genel müdürlüğümüz, ormanların sağlığının korunması ve zararlı organizmalarla mücadelede doğaya zarar vermeyen biyolojik mücadele yöntemlerini tercih etmektedir. Bu maksatla böceklerle beslenen kuşların çoğalıp, ormanda yuvalanması için ormanlarımıza her yıl ortalama 50 bin kuş yuvası asılmakta, yılda ortalama 100 kırmızı orman karıncası yuvaları nakledilmekte ve laboratuvarlarımızda yılda ortalama 600 bin yırtıcı (zararlı böcekler ile beslenen faydalı organizma) böcek ormanlarımıza salınmaktadır."

FOTOĞRAFLI

Orman Genel Müdürlüğü'nden 'zararlı tırtıl' açıklamasıOrman Genel Müdürlüğü'nden 'zararlı tırtıl' açıklamasıOrman Genel Müdürlüğü'nden 'zararlı tırtıl' açıklaması

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