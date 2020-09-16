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Orman işçisi barakada ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde orman işçisi kaldığı barakada ölü olarak bulundu.Olay, Yeni Sölöz Mahallesi’nden Gürle Dağı’na giden yol üzerinde bulunan ve orman işçilerinin kaldığı bir barakada meydana geldi.

Orman işçisi barakada ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde orman işçisi kaldığı barakada ölü olarak bulundu.
Olay, Yeni Sölöz Mahallesi’nden Gürle Dağı’na giden yol üzerinde bulunan ve orman işçilerinin kaldığı bir barakada meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Orhangazi’ye gelerek Gürle Dağı’nda Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında orman işçisi olarak çalışan Yaşar Özkan (56), kaldığı barakada ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaşar Özkan’ın cesedi savcının incelemesinin ardından ceset Orhangazi Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar Özkan’ın cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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