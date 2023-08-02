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  4. Orman yangını çıkardı, ifadesi pes dedirtti! Hakkında karar verildi

Orman yangını çıkardı, ifadesi pes dedirtti! Hakkında karar verildi

02.08.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıkaran şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın ifadesi de ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Gaipten ses duydum. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım." dediği öğrenildi.

Orman yangını çıkardı, ifadesi pes dedirtti! Hakkında karar verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli F.K. (25), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

BU

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Gaipten ses duydum. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım." dediği öğrenildi. F.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söndürülmüştü. Yangını çıkardığı öne sürülen F.K. dün gözaltına alınmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Menteşe orman yangını

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