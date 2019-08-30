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Orman yangınlarıyla mücadeleye 4996 yeni personel

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 996 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 996 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımlarına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, belirlenen illerde bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirilecek. Adaylar 24 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Ayrıca mühendis, avukat, tekniker, laborant, büroda çalışmak üzere de sözleşmeli bin 146 personel alınacak. Bu alımlar için de 12 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden başvuru yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü böylece toplamda 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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