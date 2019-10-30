HABER

Ormanda bulunan çalıntı ambulans Asayiş Şube'ye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 20:17 | Son Güncelleme

ÇAPA Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çalınan ambulans Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu.

Şahin BOZKURT - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) - ÇAPA Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çalınan ambulans Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ambulans incelemelerin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Ambulansı bulmak için çalışma başlatan polis ihbar üzerine Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla ambulans ormanlık alanda bulundu. Ambulansın yanında şüpheli bir kişiyi gören polisler, havaya 3 el ateş açtı. Olayla ilgi bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Ormanlık alanda bulunan ambulansın çevresine güvenlik önlemleri alındı. Ormanlık alana gelen olay yeri inceleme ekipleri ambulansta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından çalınan ambulans Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne götürüldü.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Ambulansın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdıAmbulansın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Kızılay Genel Başkan Vekili Yorulmaz: "Türk Kızılay’ı 151 yıldır iyilik götürüyor"Kızılay Genel Başkan Vekili Yorulmaz: "Türk Kızılay’ı 151 yıldır iyilik götürüyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cammu Keşmir yarın resmi olarak ikiye bölünecek

Özel statüsü kaldırılıyor! İkiye bölünecek

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Mete Yarar: Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

Son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Tuzla Organize Sanayi'de yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.