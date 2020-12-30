Ormanların en heybetlisi: Kayın ağacı

Kayın ağacını, ülkemizde Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde görmeye alışığız. Meyve veren bir ağaç türü olup, dalları ve yaprakları kurutularak çeşitli hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Alternatif tıpta çok fazla yeri olan bu ağacın faydaları da oldukça çoktur.

Kayıngiller Familyasının En Çok Yaşayanı: Kayın Ağacı Nedir?

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yetişen kayın ağacı, “akhuş” adıyla da bilinmektedir. Fagaceae (Kayıngiller) familyasının bir üyesidir. Yetiştiği bölgeler genellikle nemli ve çok yağış alan yerlerdir. Organik madde ve su tutma oranı yüksek olan yani bol humuslu topraklarda daha verimli olarak yetişir. Yabani bir ağaç türü olan Kayın ağacına ülkemizin çeşitli bölgelerinde de rastlamak mümkündür. Sağlık alanında birçok faydası bulunan kayın ağacı özellikleri ile dikkat çekmektedir.

Uzun boylu ve gösterişli yapıya sahip kayın ağaçlarının boyu 40 metreyi bulabilmektedir. İçerdiği vitamin, mineral ve organik bileşikler sayesinde, alternatif tıp tarihinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Çoğu ağaç gibi kış aylarında dökülen yaprakları şifa niyetiyle kullanılmaktadır. Yapraklarının yanında meyvesi, gövdesi ve dallarını da sağlık alanında kullanılmaktadır. Kurutulan dal ve gövde parçalarından kayın katranı da elde edilmektedir. Sağlık alanı dışında kayın ağacının bir diğer kullanım amacı ise mobilya sektörüdür.