Ormanların en heybetlisi: Kayın ağacı

Kayın ağacını, ülkemizde Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde görmeye alışığız. Meyve veren bir ağaç türü olup, dalları ve yaprakları kurutularak çeşitli hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Alternatif tıpta çok fazla yeri olan bu ağacın faydaları da oldukça çoktur.
Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yetişen kayın ağacı, “akhuş” adıyla da bilinmektedir. Fagaceae (Kayıngiller) familyasının bir üyesidir. Yetiştiği bölgeler genellikle nemli ve çok yağış alan yerlerdir. Organik madde ve su tutma oranı yüksek olan yani bol humuslu topraklarda daha verimli olarak yetişir. Yabani bir ağaç türü olan Kayın ağacına ülkemizin çeşitli bölgelerinde de rastlamak mümkündür. Sağlık alanında birçok faydası bulunan kayın ağacı özellikleri ile dikkat çekmektedir.
Uzun boylu ve gösterişli yapıya sahip kayın ağaçlarının boyu 40 metreyi bulabilmektedir. İçerdiği vitamin, mineral ve organik bileşikler sayesinde, alternatif tıp tarihinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Çoğu ağaç gibi kış aylarında dökülen yaprakları şifa niyetiyle kullanılmaktadır. Yapraklarının yanında meyvesi, gövdesi ve dallarını da sağlık alanında kullanılmaktadır. Kurutulan dal ve gövde parçalarından kayın katranı da elde edilmektedir. Sağlık alanı dışında kayın ağacının bir diğer kullanım amacı ise mobilya sektörüdür.
Özellikle Avrupa ülkeleri tarafından oldukça fazla ilgi gören kayın ağacının farklı türleri de yetiştirilmektedir. Birçok çeşidi bulunan kayın ağacının bazı çeşitleri: Avrupa kayını, Çin kayını, Güney Çin kayını, Japon kayını, Tayvan kayını, parıltılı kayını, antartika kayını, ve Meksika kayınıdır. Genellikle bu ülkelerde yetiştirildiklerinden bu ülkelerin isimlerini almışlardır.
Dünya üzerinde bulunan yaklaşık 4 milyar hektar ormanın, büyük çoğunluğuna kayın ağaçları hakimdir. Bu kadar alana hükmeden ve insanların ihtiyacını karşılayacak özellikteki kayın ağaçlarını insan yararına kullanmak doğru bir tercihtir. Kayın ağacının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Kabuklu bir yapıya sahip olan kayın ağacının kökü de dahil her parçası bir şifa kaynağıdır. Yüzyıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Kayın ağacı faydaları nelerdir? gelin birlikte bakalım:
1 litre suya yaklaşık 1 su bardağı(40 gr) kayın ağacı yaprağını atın. 2-3 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan alın ve 15 dakika dinlendirin. Günlük 2-3 fincan tüketebilirsiniz.
Kayın ağacının mobilya üretiminde kullanıldığını söylemiştik. Mobilya alırken görüntüsünden daha çok kaliteli olup olmadığıyla ilgileniyoruz. Mobilya alırken genellikle uzun yıllar kullanabileceğimiz mobilyaları tercih ediyoruz. Mobilyada kullanılan ağacın sağlamlığı, mobilya alırken en belirleyici etkenler arasında. Son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan kayın ağacından yapılan mobilyalar kaliteli olup olmadığıyla ilgili insanlarda şüphe uyandırabiliyor. Hâl böyle olunca kayın ağacı dayanıklı mı? soruları da artmaya başladı. Sorunun cevabına gelecek olursak; kayın ağacı piyasada mobilya üretiminde kullanılan çoğu ağaç türlerine göre daha dayanıklı bir yapıya sahip. Uzun yıllar kullanabileceğiniz kayın ağacı mobilyalar özellikleri ile de dikkat çekmektedir.
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