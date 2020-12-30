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Ormanların en heybetlisi: Kayın ağacı

30.12.2020 12:32 | Son Güncelleme:
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Ormanların en heybetlisi: Kayın ağacı

En uzun ömürlü ağaçlar arasında yer alan kayın ağacını mutlaka duymuşsunuzdur. Ortalama 700 yıl kadar yaşayabilen kayın ağacının sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kayın ağacı nedir? Kayın ağacı nerelerde yetişir? gibi soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Kayın ağacını, ülkemizde Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde görmeye alışığız. Meyve veren bir ağaç türü olup, dalları ve yaprakları kurutularak çeşitli hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Alternatif tıpta çok fazla yeri olan bu ağacın faydaları da oldukça çoktur.

Kayıngiller Familyasının En Çok Yaşayanı: Kayın Ağacı Nedir?

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yetişen kayın ağacı, “akhuş” adıyla da bilinmektedir. Fagaceae (Kayıngiller) familyasının bir üyesidir. Yetiştiği bölgeler genellikle nemli ve çok yağış alan yerlerdir. Organik madde ve su tutma oranı yüksek olan yani bol humuslu topraklarda daha verimli olarak yetişir. Yabani bir ağaç türü olan Kayın ağacına ülkemizin çeşitli bölgelerinde de rastlamak mümkündür. Sağlık alanında birçok faydası bulunan kayın ağacı özellikleri ile dikkat çekmektedir.

Uzun boylu ve gösterişli yapıya sahip kayın ağaçlarının boyu 40 metreyi bulabilmektedir. İçerdiği vitamin, mineral ve organik bileşikler sayesinde, alternatif tıp tarihinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Çoğu ağaç gibi kış aylarında dökülen yaprakları şifa niyetiyle kullanılmaktadır. Yapraklarının yanında meyvesi, gövdesi ve dallarını da sağlık alanında kullanılmaktadır. Kurutulan dal ve gövde parçalarından kayın katranı da elde edilmektedir. Sağlık alanı dışında kayın ağacının bir diğer kullanım amacı ise mobilya sektörüdür.

Özellikle Avrupa ülkeleri tarafından oldukça fazla ilgi gören kayın ağacının farklı türleri de yetiştirilmektedir. Birçok çeşidi bulunan kayın ağacının bazı çeşitleri: Avrupa kayını, Çin kayını, Güney Çin kayını, Japon kayını, Tayvan kayını, parıltılı kayını, antartika kayını, ve Meksika kayınıdır. Genellikle bu ülkelerde yetiştirildiklerinden bu ülkelerin isimlerini almışlardır.

Mucizevi Ağaç:Kayın Özellikleri Nelerdir?

Dünya üzerinde bulunan yaklaşık 4 milyar hektar ormanın, büyük çoğunluğuna kayın ağaçları hakimdir. Bu kadar alana hükmeden ve insanların ihtiyacını karşılayacak özellikteki kayın ağaçlarını insan yararına kullanmak doğru bir tercihtir. Kayın ağacının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İklim ve toprak türü uygun olduğunda yaklaşık 700 yıl yaşayabilirler.
  • Onlarca farklı çeşidi bulunan kayın ağaçlarının boyu 40 metreye kadar ulaşabilmektedir. Bu özelliği onları orman içerisinde gösterişli ve heybetli bir ağaç türü yapmaktadır.
  • Yaprak-gövde oranı bir o kadar fazla olan kayınların, doğaya saldıkları oksijen miktarı da bir o kadar fazladır.
  • Kuzey Yarımküre’de savan ve ılıman bölgelerde daha sık yetişmektedir.
  • Parlak ve yeşil bir yaprağa sahip olup, her sonbahar yapraklarını döker.
  • Suya dayanıklı nadir ağaçlar arasında yer aldığından çeşitli dekoratif ürünlerde ve mobilya yapımında kullanılmaktadır.
  • Ülkemizde Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde sıklıkla görülmektedir.
  • Çoğu ağaçtan farklı olarak kayın ağaçlarında iç odun ve dış odun renkleri birbirleri ile aynıdır. Fakat sonbahar ayında iç odun rengi, dış odun rengine biraz daha uzaklaşarak kahverengi olmaktadır.

Kayın Ağacının İnsan Sağlığı Açısından Faydaları Nelerdir?

Kabuklu bir yapıya sahip olan kayın ağacının kökü de dahil her parçası bir şifa kaynağıdır. Yüzyıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Kayın ağacı faydaları nelerdir? gelin birlikte bakalım:

  • Vücuttaki tuz-su dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur.
  • Tok tutma özelliği sayesinde diyetlerde sıklıkla kullanılmaktadır.
  • Her gün 1 bardak içilen kayın ağacı çayı, böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor ve taş oluşuma karşı böbrekleri koruyor.
  • Eklem ve romatizma ağrılarını dindirici özelliğe sahiptir.
  • Cilde sürülmesi halinde akne ve sivilce gibi problemleri ortadan kaldırır.
  • Egzama ve diğer cilt hastalıklarının giderilmesine yardımcıdır.
  • Astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
  • Mideyi korur ve midede oluşabilecek ülseri tedavi amacıyla kullanılabilir. Yalnız kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor.
  • Yapraklarında ve kökünde ateşli alerjik hastalıklara iyi gelen organik maddeler bulunmaktadır.
  • Geçmeyen kanlı ishalin giderilmesinde başarılı bir tedavi yöntemi olduğu bilinmektedir.
  • İnce bağırsakta oluşan ve hızlı kilo kaybına sebep olan kurtçuklardan aç karna içilen kayın ağacı çayı sayesinde kurtulmak mümkün.
  • İçerdiği vitamin, mineral ve organik bileşikler sayesinde saç diplerini besler, saç dökülmelerini önler ve saçın daha hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.
  • Tohumundan elde edilen yağ parlatıcı olarak kullanılmaktadır.

Kayın Ağacı Çayı Nasıl Yapılır?

1 litre suya yaklaşık 1 su bardağı(40 gr) kayın ağacı yaprağını atın. 2-3 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan alın ve 15 dakika dinlendirin. Günlük 2-3 fincan tüketebilirsiniz.

Kayın Ağacı ve Mobilya Üretimi

Kayın ağacının mobilya üretiminde kullanıldığını söylemiştik. Mobilya alırken görüntüsünden daha çok kaliteli olup olmadığıyla ilgileniyoruz. Mobilya alırken genellikle uzun yıllar kullanabileceğimiz mobilyaları tercih ediyoruz. Mobilyada kullanılan ağacın sağlamlığı, mobilya alırken en belirleyici etkenler arasında. Son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan kayın ağacından yapılan mobilyalar kaliteli olup olmadığıyla ilgili insanlarda şüphe uyandırabiliyor. Hâl böyle olunca kayın ağacı dayanıklı mı? soruları da artmaya başladı. Sorunun cevabına gelecek olursak; kayın ağacı piyasada mobilya üretiminde kullanılan çoğu ağaç türlerine göre daha dayanıklı bir yapıya sahip. Uzun yıllar kullanabileceğiniz kayın ağacı mobilyalar özellikleri ile de dikkat çekmektedir.

Kayın Ağacından Yapılan Mobilyaların Özellikleri

  • Kokusuz
  • Esnek
  • Dayanıklı
  • Şok emici
  • Kolay temizlenebilir


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