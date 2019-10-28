HABER

Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Bakırköy’de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı.

Bakırköy’de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga da öğrenciler çeşitli yerlerinden bıçaklanırken orman içerisine ambulansla giremeyen sağlık ekipleri yaralılara koşarak ulaştı.
Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ormanın içine giremeyince yaralılara ulaşmak için koşarak gitti. 3 yerinden bıçak darbesi alan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!
Hatay’da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandıHatay’da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı
Konya’daki fabrika yangının çıkış anı güvenlik kamerasındaKonya’daki fabrika yangının çıkış anı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.