"Orta Asya ülkeleri, Rusya ve Çin gibi iki devin arasında kalmış durumda"

Orta Asya'nın Rusya ile Çin arasında kalması ve Afganistan'daki çatışma sürecine rağmen oldukça stabil bir bölge olduğunu vurgulayan Thibault, "Çin, bölge ülkeleri için korkutucu olsa da ekonomik gücü nedeniyle ilgi çekici. Daha önce İpek Yolu fonunun duyurusunu yaptığında bölgeye 16 milyar dolarlık yatırım vadetmişti." diye konuştu.

Doç. Dr. Thibault, "Orta Asya ülkeleri büyük potansiyele sahip olmalarına rağmen Rusya ve Çin gibi iki devin arasında kalmış durumdalar. Bu sebeple bölge ülkeleri bu iki ülkeyi karşılarına almaktan çekiniyor ve kendi menfaatleri ekseninde bu ülkelerle bir denge politikası geliştirmiş durumdalar." dedi.

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Thibault, Orta Asya ülkelerinin Rusya ve Çin ile ilişkisi ve politikaları hakkında konuştu.

Nazarbayev Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helene Thibault, Orta Asya ülkelerinin büyük potansiyele sahip olduğunu, ancak iki dev ülke olan Rusya ve Çin arasında kaldıklarını belirtti.

Helene Thibault, bölgede Rus kültürünün Sovyetlerden bugüne oldukça güçlü olduğunun da altını çizdi.

Thibault, "Bölgede güçlü bir Çin fobisi var. Örneğin, Kazakların yaklaşık yüzde 60'ı Çin'i ana ekonomik sorun olarak görüyor, ancak ekonomik olarak da Çin, bölge için cazip bir ülke konumunda. Rusya ise öncelikli olarak güvenlik ekseninde bölgeye odaklanıyor." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Thibault, Çin'in dünyanın her yerinde ekonomik varlığını artırmaya çalıştığını vurgulayarak, "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin de bu bağlamda ele alınabileceğini söyledi.

Çin'in ticaretin yanında Orta Asya ülkeleriyle kültürel bağlar da kurmaya çalıştığını ifade eden Thibault, bu kapsamda Çince öğrenmek isteyenlere burs verdiğini de dile getirdi.

- "Türkiye'nin Orta Asya'da bir ağırlığı var"

Helene Thibault, Türkiye'nin de bölgede etkili olduğuna değinerek, "Türkiye'nin Orta Asya'da oynayabileceği etkili bir rolü ve ağırlığı var. Türkiye'nin bölgede ciddi bir ekonomik gücü ve yatırımı olduğunu da biliyoruz. Bu noktada Türkiye ekonomi ve ticareti alanda bölgede ciddi manada etkin." şeklinde konuştu.

Bölgedeki halkların Türkiye'ye ciddi sempati duyduğunu söyleyen Thibault, "Orta Asya'daki insanlar, Türkiye ile bir sorunları olmadığı gibi ortak değerlere de sahip. Türkiye bölgede daha ciddi bir rol oynayabilir ve bu potansiyele sahip. Ancak Türkiye'nin özellikle Suriye meselesi ve Orta Doğu'daki sorunlar nedeniyle oldukça meşgul olduğunu ve ilgisini bu bölgeye tam veremediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

