Orta Doğu'da girişimcilik etkinliği

İSTANBUL (AA) - Göçmen ve mülteci girişimcileri kendi işlerini bulundukları yerde kurmak için gerekli fırsat ve kaynaklara ulaştıran global platform Startups Without Borders, 5 şehirde mülteciler için Startup Hafta Sonu'nu düzenliyor. Etkinlikle katılımcılar, Orta Doğu'daki Suriyelilerin önderliğinde dünyadaki "ilk ve en büyük" bölgesel yarışmaya katılma imkanı bulabilecekler.

Jusoor ve SPARK, Startups Without Borders işbirliğiyle ve Techstarts ortaklığıyla 5 şehirde mülteciler için Startup Haftasonu adlı program düzenleyecek. Orta Doğu'daki gençlerin potansiyellerini girişimcilik yoluyla ortaya koyabilmelerini amaçladıklarını ifade eden Startup Hafta Sonu yetkilileri, etkinlikle Lübnan, Ürdün, Irak, Türkiye ve Suriye'den girişimcilerin bir araya getirileceğini duyurdu. 54 saat sürecek hafta sonu etkinliklerinde katılımcılar mentörler, işletme kurucuları ve sektöründe öncü uzmanlarla tanışma imkanına erişecek ve fikirlerini sağlam birer işe dönüştürebilecekler.

Jusoor, Suriyeli gençlerin potansiyellerini eğitim, girişimcilik ve küresel toplumla etkileşim alanlarındaki programlarla gerçekleştirmelerine yardımcı olma amacıyla faaliyetlerde bulunurken, SPARK ise gençlerin kendi toplumlarını istikrar ve refaha ulaştırılması için hassas bölgelerde yükseköğretime erişim ve girişimciliğin geliştirilmesine olanak sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.