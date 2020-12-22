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Orta kulak iltihabı nedir: Orta kulak iltihabı belirtileri ve tedavi yöntemleri

22.12.2020 12:27 | Son Güncelleme:
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Orta kulak iltihabı nedir: Orta kulak iltihabı belirtileri ve tedavi yöntemleri

Tıpta otitis media olarak bilinen orta kulak iltihabı, kulak zarının arka kısmında sıvı birikmesi, orta kulakta ise şişme, ağrı ve kızarıklık meydana getiren bir enfeksiyondur. Bu yazımızda orta kulak iltihabının belirtilerini, neden olabileceğini ve iltihaba nelerin iyi geldiğini sizlere aktaracağız.

Orta kulak iltihabı ağrılı bir kulak enfeksiyonu türüdür. Orta kulak ismi verilen, kulak zarının arkasındaki bölge iltihaplanıp enfeksiyon kaptığında ortaya çıkar. Orta kulak iltihabı yaygın olarak çocuklarda görülür. Genellikle kendiliğinden kaybolur, ancak bazen tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Orta kulak iltihabı yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.

Orta Kulak İltihabı Nedir?

Orta kulak iltihabı ya da Latince karşılığı otitis media, kulak zarının arka bölgesinde sıvı birikmesi, orta kulakta şişme ve kızarıklık meydana gelmesi ve kulak iç bölgesinde hissedilen ağrı ile durumun devam ettiği bir kulak hastalığıdır. Bu enfeksiyon genellikle çocuklarda meydana gelmekle birlikte yetişkinlerde de nadirde olsa görülebilir. Bazı durumlarda belirti göstermeden seyredebilir. Her dört çocuktan birinin 0 - 10 yaş arası dönemde en az bir defa orta kulak iltihabı geçirdiği bilinir.

Orta Kulak İltihabının Belirtileri Nelerdir?

Orta kulak ağrısının birden çok belirtisi olabilir. Bunlar arasında en sık karşılaşılan kulak ağrısıdır. Ağrının dışında ateş ve işitmede güçlük çekmek sık görülen diğer belirtilerdir. Hastalığın ilerleme durumuna göre bu ağrı dayanılmayacak seviyeye gelebilir. Yetişkinler ve çocuklardaki belirtileri farklılık gösterebilir. Yetişkinlerde ortaya çıkan belirtileri genellikle şu şekildedir:

  • Kulakta ağrı
  • Kulakta akıntı meydana gelmesi
  • Kulakta tıkanıklık hissi
  • Kulakta çınlama hissedilmesi
  • İşitme problemleri
  • Ateş

Küçük çocuklar ve özellikle bebekler, konuşamadıkları ya da yeterli iletişim kuramadıkları için rahatsızlıklarının ve ağrılarının kaynağını doktorlara ya da ebeveynlerine tam olarak ifade edemezler. Bu yaş gruplarında orta kulak iltihabı belirtileri belli başlı davranışlar gözlemlenmesi sonucuyla anlaşılır. Çocuk ve bebeklerde ortaya çıkan belirtiler aşağıdaki şekildedir:

  • Ağlama
  • Sinirlilik
  • Uykusuzluk
  • Kulakları çekme
  • Kulakları kaşıma
  • Elleri kulak bölgesine götürme
  • Kulaktan sıvı akması
  • Ateş, kusma, ishal
  • Denge eksikliği
  • İşitme kaybı
  • Burun akıntısı, öksürük

Orta Kulak İltihabı İçin Uygulanabilecek Tedavi Yöntemleri

Orta kulak iltihabı hafif seyretse dahi ciddi bir enfeksiyondur. Bu nedenle konunun uzmanı bir hekim tarafından tedavi edilmesi en doğru seçenektir. Hekimin size uyguladığı tedavi ve kullanmanızı istediği ilaçların dışında, evde uygulayabileceğiniz bir dizi tedavi yöntemleri de mevcuttur. Orta kulak iltihabına ne iyi gelir diye internet üzerinden bir araştırma yaptığınızda bu konuda paylaşılan bazı tariflere ulaşmanız mümkündür. Ama bu tarifleri uygularken dikkatli olmakta fayda vardır. Kulak içine sıvı damlatmadan önce kulak zarında herhangi bir yırtılma olmadığından emin olmanız gerekir. Aksi takdirde tedavi maksadıyla yaptığınız bu uygulama size fayda sağlamak yerine hastalığı daha kötü bir hale getirebilir. Evde yapabileceğiniz bazı uygulamalar şu şekildedir:

  • Sarımsak püresi, susam yağı veya zeytinyağında 1-2 saat kadar bekletildikten sonra bir tülbent yardımıyla süzülerek kulağa 1-2 damla damlatılabilir.
  • Zeytinyağı ılık bir duruma gelecek şekilde ısıtıldıktan sonra 1-2 damla kulağa damlatılabilir.
  • Anne sütü antimikrobiyal açıdan oldukça zengindir. Bu nedenle kulak iltihabının tedavisinde etkili olabilir. Anne sütü elde etme imkanı varsa kulağa anne sütü damlatılabilir.
  • Ütü ya da farklı bir aletle ısıtacağınız bir havluyu sıcak su torbası etrafına sararak kulak üzerine hafif baskılar ile uygulama yapabilirsiniz.
  • Sakız çiğneyerek östaki borusunu rahatlatabilirsiniz. Bu durum kulak içinde biriken iltihaplı sıvının boşalmasına yardımcı olur.

Orta Kulak İltihabı Oluşma Nedenleri?

Farklı sebeplerden dolayı orta kulak iltihabı meydana gelebilir. Orta kulak iltihabı neden olur sorusuna verilebilecek tek bir yanıt yoktur. Orta kulak iltihabı genellikle grip veya soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyondan kaynaklı olarak orta kulakta mukus birikmesi sonucu oluşur. Geniz ismi verilen bölge ile burnun arka kısmı arasında bulunan ve ince bir tüp şeklinde olan östaki borusunda zamanla şişlik meydana gelir. Bu şişliğin sonucunda bölgede mukus da birikir. Biriken mukus, kulaktan dışarı atılmazsa iltihap oluşmasına neden olur. Geniz etinin büyük olması durumunda östaki tüpü de tıkanabilir. Bu durum hastalığın daha ileri seviyede yaşanmasına sebebiyet verir. Küçük yaştaki çocukların bu hastalığa karşı olan dirençleri düşüktür ve yetişkinlere göre daha çok yakalanırlar. Bunun nedenlerinden biri östaki borusunun çocuklarda yetişkinlere oranla daha dar olmasıdır. Vücutta grip ya da soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyon oluşması durumunda, bu durumdan kaynaklı olarak, östaki borusunda biriken mukus, boruyu daha kolay ve hızlı bir şekilde tıkar. Bu da iltihap oluşturur. Diğer bir neden ise çocukların adenoidlerinin yetişkinlere göre biraz daha büyük olmasıdır.

Orta Kulak İltihabı Kaç Günde Geçer?

Orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri genellikle ilk birkaç gün içerisinde ortaya çıkar. Enfeksiyonun ilerleme durumuna göre iyileşme süresinin uzunluğu değişkenlik gösterir. Orta kulak enfeksiyonlarının çoğu herhangi bir tedaviye gerek duyulmadan kendiliğinden geçebilir. Orta kulak enfeksiyonunun giderilmesinde antibiyotik tedavisi sıklıkla tercih edilir. Uzman bir doktor tarafından yapılan muayene sonucunda reçete edilmeden antibiyotik kullanmaktan kaçınmalısınız. İyileşme sürecini hızlandırmak için, banyo sırasında su ve şampuanın kulak içerisine kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca kulağınızın içine parmağınızı ya da kulak temizleme çubuklarını sokmanız tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

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