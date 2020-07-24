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Orta segmente nefes aldıracak işlemci: MediaTek Dimensity 720

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

MediaTek yonga seti konusunda son yıllarda yaptığı atılımların meyvesini toplamaya başladı. Dimensity serisi ile uygun fiyatlı telefonları şahlandıran ve rakibi Qualcomm sayesinde büyük avantaj sağlayan firma, bugün ise MediaTek Dimensity 720 yonga setini tanıttı.

Orta segmente nefes aldıracak işlemci: MediaTek Dimensity 720

Orta segmente rahat bir nefes aldıracak olan bu yonga seti bakalım bizlere neler sunuyor?

MEDİATEK DİMENSİTY 720 ÖZELLİKLERİ

2.0 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A76 ve 2.0 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerinin oluşturduğu Dimensity 720, 7nm TSMC süreci ile üretiliyor. Grafik biriminde Mali-G57 MC3‘e yer veren MediaTek, yeni yonga seti ile  2520 x 1080 çözünürlük ve 90 Hz tazelemeye destek veriyor.

Çift kamera kurulumunda 20 Megapiksel + 16 Megapiksel, tek kamera kurulumunda ise 64 Megapiksel çözünürlüğe destek veren yonga seti RAM konusunda ise 12 GB LPDDR4X‘i destekliyor.

Integrated Dual-Band Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS + Glonass + Beidou + Galileo bağlantılarına destek veren bu yonga seti rakibi Snapdragon 765G’ye göre daha uygun fiyatlı olması ile Android telefon üreticilerinin aklını çelecek.

2020’nin sonlarına doğru telefonlarda göreceğimiz Dimensity 720‘nin henüz nasıl bir performans sergileyeceği bilinmiyor. Ancak diğer Dimensity modellerine bakacak olursak, performans açısından şüphe duymamıza gerek yok gibi görünüyor.

Android 11 kaç GB RAM isteyecek?

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