HABER

Ortaca'da doğa için yüzme şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 14 Eylül'de 'Doğa için kulaç at' adıyla 15 kilometrelik yüzme şenliği düzenlenecek.

Ortaca'da doğa için yüzme şenliği

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 14 Eylül'de 'Doğa için kulaç at' adıyla 15 kilometrelik yüzme şenliği düzenlenecek. Katılımcılar, Aşı Koyu sahilinden başlayıp, dünyaca ünlü İztuzu kumsalına kadar yüzecek.
Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde otel işleten, triatlon sporcusu ve çevre teknisyeni Metin Çelik tarafından önceki yıllarda 3 kez yüzülen parkur, bu sene daha fazla katılımcıyla geçilecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ortaca Belediyesi ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin destek verdiği, Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği'nin (DASUSDER) düzenlediği yüzme şenliği, 'Doğa için kulaç at' adıyla 14 Eylül'de yapılacak. 'Denizler yüzülebilir kıyılar kullanılabilir olsun' temasının işleneceği kulaç şenliğinde, 6 saatlik sürede, Aşı Koyu sahilinden başlanıp, İztuzu kumsalına kadar yüzülecek.
Triatlon sporcusu Metin Çelik (55), "Bu yüzme fikri, 4 yıl önce arkadaşlarla sohbet ederken oluştu. İlk yüzmem, bayağı uzun sürdü. Çünkü ben doğaya bakarak, dalarak, gezerek, yüzdüm. İkinci ve üçüncüsünü de eğlenerek yüzdüm. Zor değil. Çok kolay bir parkur. Çok neşeli, doğayı, ormanları denizin altını ve canlıları göre göre yüzüyorsun. Parkur 15 kilometre olsa da deniz suyu olduğu için rahat yüzülebilir" dedi.
Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği üyesi gazeteci Ersin Turan (57) ise "Bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir, denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim bir şenlik haline getirelim dedik. Metin artık yalnız yüzmeyecek. 15 kilometrelik bu parkur uzun gibi gelebilir ama bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim, bir şenlik haline getirelim dedik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ortaca'da doğa için yüzme şenliğiOrtaca'da doğa için yüzme şenliğiOrtaca'da doğa için yüzme şenliği

PARTNER Beste'den tatil pozları Beste'den tatil pozları
Fındık kabuğundan çay yaptıFındık kabuğundan çay yaptı
Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirlediKumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den son dakika duyurusu: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve TÜGVA ile anlaşmalar iptal edildi

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Son dakika! S-400'lerin ikinci batarya malzemelerini taşıyan uçak Ankara'da

S-400 sevkiyatında yeni gelişme! Ankara!ya indi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan THK ve Kızılay Derneği eski yöneticileri hakkında suç duyurusu

THK ve Kızılay Derneği eski yöneticilerine suç duyurusu

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.