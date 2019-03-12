"Ortadoğu Sinema Akademisi" 16 Mart'ta başlıyor

Akademide öğrencilerin belirlediği bir belgesel senaryosunun çekimlerinin de gerçekleştirileceğini belirten Türkyılmaz, "Dersler 16 Mart-16 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler toplam 168 saat eğitim alacak. Akademide sinema tarihi, senaryo yazımı, çekim teknikleri, ışık bilgisi, yönetmenlik, kurgu ve color, oyunculuk ve film okuması eğitimleri verilecek." ifadelerini kullandı.

UMED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, alanında uzman ve ünlü isimlerin ders vereceği akademiyle, Orta Doğu ülkelerinden gelen misafir öğrencilerin sinema alanında farklı bakış açısı kazanması hedefleniyor.

- "Bu kültürün renginin izlerini vermeyi amaçlıyoruz"

UMED Ortadoğu Sinema Akademisi Koordinatörü Ubeyt Deniz ise akademinin, Orta Doğu'nun gelecek vadeden sinemacıları için güzel ve heyecan verici bir deneyim olacağına işaret etti.

Deniz, "Yarın kendi ülkelerinde güzel görüp güzel kurguladıkları her karede, bu ülkenin de güzelliklerinin izlerini görmek alacağımız en güzel teşekkür olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın kitle iletişim araçları alanında da çok hızlı geliştiğini belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeleri yakalama ve daha ileri taşıma konusunda tüm ülkeler adeta yarış halinde. Bu gelişimin en önemli içerik üretim dallarından sinema, hiç kuşkusuz en etkili alanlardan biri. Türk sinema ve dizilerinin dünyada dikkatleri çekecek kadar gelişim gösterdiği hepimizin malumu. Ülkemiz, coğrafi ve kültürel bir lokasyonda yer alıyor. Şimdi tarihin ve kültürün bu topraklara yüklediği bu değerli mirasın misyonuyla, diğer kültürlerle sinema sanatıyla dışa vurum paylaşımına, hedef aldığımız bu tür programlarla biraz olsun katkı sağlamak en büyük övünç kaynağımız olacak. Bunun farkında ve bilincinde olarak, geleceğin sinemacılarına, anlatmak istedikleri her hikayelerde bu toprakların kokusunu, bu kültürün renginin izlerini vermeyi amaçlıyoruz."

UMED, daha önce Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Aksaray'da 9 medya ve 1 sinema akademisi açmış, öğrenciler eğitimlerden ücretsiz faydalanmıştı.

