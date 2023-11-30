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  4. Ortağını rehin aldı, tüfekle rastgele ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada

Ortağını rehin aldı, tüfekle rastgele ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada

30.11.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde F.K., alacak tartışması yaşadığı ortağını rehin aldı. F.K., polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ortağını bıraktı. Elinde tüfekle rastgele ateş açan F.K., polis ekipleri ve akrabalarının yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. İşte detaylar...

Ortağını rehin aldı, tüfekle rastgele ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Gurur Sokak’ta meydana geldi. F.K. isimli kişinin elinde tüfekle bir kişiyi rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisi gören F.K. rehin aldığı ortağını bırakıp elinde tüfekle çevreye ateş açtı. Rastgele 3 el ateş eden F.K’nın tüfeğinden çıkan fişekler kimseye isabet etmedi.

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Ekiplerin ikna çalışmalarını sürdürdüğü sırada F.K.’nin akrabaları da elindeki tüfeği bırakması için olay yerine geldi. Polis ekiplerinin ve akrabalarının yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmasıyla F.K., elindeki tüfeği polis ekiplerine teslim etti. F.K., gözaltına alındı.

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Olay yerinde bulunan otomobilde ve evde inceleme yapılırken, polis ekiplerinin evden çok sayıda klasörü çıkardığı görüldü. F.K.’nin rehin aldığı kişinin ortağı olduğu ve aralarında alacak meselesi bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Kocaeli rehine
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