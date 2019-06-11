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Ortahisar 61 bin fidan dikecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uğurlu Mahallesi’nde ilkokul öğrencileriyle birlikte fidan dikti.Başkan Genç, çevrenin korunması için fidan dikmenin önemine değinerek Ortahisar’da yeşil alanları artırmak için her mahalleye en az bir park hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.2019 yılı içinde 61 bin fidan dikimini hedeflediklerini belirten Başkan Genç, "Çevre Haftası dolayısıyla yavrularımızla fidan dikimi yapacağız.

Ortahisar 61 bin fidan dikecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uğurlu Mahallesi’nde ilkokul öğrencileriyle birlikte fidan dikti.
Başkan Genç, çevrenin korunması için fidan dikmenin önemine değinerek Ortahisar’da yeşil alanları artırmak için her mahalleye en az bir park hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.
2019 yılı içinde 61 bin fidan dikimini hedeflediklerini belirten Başkan Genç, "Çevre Haftası dolayısıyla yavrularımızla fidan dikimi yapacağız. Bir amacımız var; o da Ortahisar’da yeşili daha çok artırmak. Çevre bilincini yetişmekte olan yavrularımızın zihnine daha çok yerleştirmek, daha çok farkındalık oluşturmak.O nedenle bu programları önemsiyoruz. Allah nasip ederse, geçen sene 41 bin civarında diktiğimiz fidan sayısını, bu dönemde 61 bin hedefine taşıyacağız. Bunu hem şehrimiz açısından hem ülkemiz açısından, hem bütün yeryüzü açısından oldukça önemsiyoruz. Önemsememiz de lazım. Lâkin bizim inancımızın gereği de odur ki Peygamberimiz bir hadisinde, ’Kıyamet koparken bile, elinizde bir fidan varsa bunu dikin’ diyor. Böyle bir inancın mensupları olarak bu etkinlikleri çok çok önemsiyoruz. Uğurlu mahallemize ’hayırlı olsun’ diyoruz. Hem muhtarlık binamız, hem parkımız” dedi.

Her mahalleye en az bir park
Hedeflerinin her mahalleye en az bir park kazandırmak olduğunu kaydeden Başkan Genç, “Parklarımızın da bu dönem sayısını artıracağız. İnşallah, yeni mekânlar bulduğumuzda yeni parkları da çocuklarımıza kazandıracağız. Her mahallemize en bir park hedefimiz var. Nüfusu kalabalık bazı mahallelerimizde 5-6’nın üzerine de çıkıyoruz. Yavrularımıza Allah zihin açıklığı versin diyorum. Sezonu kapatıyorlar. Onları yetiştiren kıymetli ailelerine fedakârca gayretleri nedeniyle kıymetli öğretmenlerine çok çok teşekkür ediyoruz. Yavrularımız bizim en önemli gücümüz, en önemli geleceğimiz. Mahallemize tekrar hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.
Başkan Genç, fidan dikim programından sonra Ortahisar Belediyesi’nin fidan üretim merkezini ziyaret ederek Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Közen’den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ortahisar 61 bin fidan dikecek

Ortahisar 61 bin fidan dikecek

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