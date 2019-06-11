Ortahisar 61 bin fidan dikecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uğurlu Mahallesi’nde ilkokul öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

Başkan Genç, çevrenin korunması için fidan dikmenin önemine değinerek Ortahisar’da yeşil alanları artırmak için her mahalleye en az bir park hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

2019 yılı içinde 61 bin fidan dikimini hedeflediklerini belirten Başkan Genç, "Çevre Haftası dolayısıyla yavrularımızla fidan dikimi yapacağız. Bir amacımız var; o da Ortahisar’da yeşili daha çok artırmak. Çevre bilincini yetişmekte olan yavrularımızın zihnine daha çok yerleştirmek, daha çok farkındalık oluşturmak.O nedenle bu programları önemsiyoruz. Allah nasip ederse, geçen sene 41 bin civarında diktiğimiz fidan sayısını, bu dönemde 61 bin hedefine taşıyacağız. Bunu hem şehrimiz açısından hem ülkemiz açısından, hem bütün yeryüzü açısından oldukça önemsiyoruz. Önemsememiz de lazım. Lâkin bizim inancımızın gereği de odur ki Peygamberimiz bir hadisinde, ’Kıyamet koparken bile, elinizde bir fidan varsa bunu dikin’ diyor. Böyle bir inancın mensupları olarak bu etkinlikleri çok çok önemsiyoruz. Uğurlu mahallemize ’hayırlı olsun’ diyoruz. Hem muhtarlık binamız, hem parkımız” dedi.