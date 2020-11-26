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Ortaköy'de denizden erkek cesedi çıktı

26.11.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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Ortaköy'de denizden erkek cesedi çıktı

Ortaköy’de polis ekipleri denizin yüzeyinde 30 yaşlarında erkek bir şahsa ait ceset buldu. İskeleye çıkartılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul Boğazı’nda bir şahsın yüzeyde hareketsiz durduğunu gördü. Şahsın yanına giderek bota alan polis, öldüğünü belirledi.

KİMLİK ÇIKMADI

Yaklaşık 2 haftadır denizde olduğu düşünülen ve üzerinden kimlik çıkmayan 30’lu yaşlardaki erkek şahsın cesedi ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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