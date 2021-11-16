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Ortaköy'de mendil satan engelli çocuğa saldırıp ateş açtılar: 1 yaralı, 1 gözaltı

16.11.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta mendil satan engelli çocuk ile bir grup arasında tartışma çıktı. Ortaköy'de yaşanan olayda, çocuk, gruptakilere küfür edince olay büyüyerek arbede yaşandı. Mendil satan çocuğa saldıran grubu çevredeki vatandaşlar durdurabildi. Kavgada bir kişi yaralanırken, havaya ateş açtığı belirlenen şahıs gözaltına alındı. Olay anları cep telefonu ile kayda alındı.

Ortaköy'de mendil satan engelli çocuğa saldırıp ateş açtılar: 1 yaralı, 1 gözaltı

Olay, saat 02.30 sıralarında Ortaköy'de yiyecek içecek satılan dükkanların bulunduğu meydanda gerçekleşti. İddiaya göre, çevrede tanınan engelli bir çocuk meydandaki kalabalık bir gruba mendil satmak istedi. Gruptakilerin çocuğu sert bir şekilde uyarması üzerine mendil satan çocuk gruba küfretti. Bunun üzerine grup, çocuğu darbetmeye başladı. Mendil satan çocuğun darbedildiğini gören çevredeki vatandaşların müdahale etmesi sonrası meydanda arbede yaşandı.

HAVAYA ATEŞ EDEREK KAÇTI

Çıkan kavgada gruptan bir kişi darbedilerek yaralandı. Bu sırada bir kişi ise tabancayla havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle arbede son buldu. Kavgada darbedilerek yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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KOVANLARI FARK EDEN POLİS ATEŞ AÇAN KİŞİYİ YAKALADI

Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde yerde boş kovanlar bulundu. Havaya ateş açarak, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga anları olay yerinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi İstanbul
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