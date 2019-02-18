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Ortaköy'deki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 21:12 | Son Güncelleme

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, Masharipov savunmasını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, Masharipov savunmasını tamamladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, yaklaşık 3 saat savunma yaptı.

Masharipov’un savunmasından sonra çapraz sorgusunun yapıldığı, sorgunun ardından Masharipov’un avukatının da beyanda bulunduğu öğrenildi.

Tutuklu sanık Masharipov savunmasını bitirdikten sonra tüm sanıkların savunmaları tamamlanmış oldu. Tanıkların da dinlenilmesinin ardından mahkeme, celsenin kapalılığına son verdi.

- "Biz de bir şey anlatacak zannettik"

Mahkeme Başkanı Tamer Keskin, "Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak sandık, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak." dedi ve cumhuriyet savcısına taleplerle ilgili görüşünü sordu.

Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini ve Konya ve Kayseri Göç İdaresi müdürlüklerine, Masharipov’un savunmasında belirttiği şekilde başvuru yapıp yapmadığının sorulmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Keskin, tekrar söz verdiği Abdulkadir Masharipov'a "Bir şey anlatmadın, var mı söyleyeceğin bir şey?" dedi. Masharipov da "Yok." yanıtını verdi.

Söz verilen diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Mahkeme ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

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