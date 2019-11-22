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Ortalama ilişki süresi 17 ay! Suçlusu ise sosyal medya

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Araştırmalara göre Facebook, Snapchat, Instagram ve Twitter ilişki süresini 17 aya indiriyor. Peki ilişkilerin bitmesinin suçlusu olan sosyal medya kişileri nasıl etkiliyor?

Ortalama ilişki süresi 17 ay! Suçlusu ise sosyal medya

Yapılan bir anket çalışmasına göre sosyal medya ilişkiler üzerinde baskı oluşturup, ilişkilerin parçalanmasına neden oluyor. Özellikle birbirlerinin telefonlarını kontrol eden, sosyaşl medya profillerini dolaşan çiftler şüpheyi ve kızgınlığı körüklüyorlar.

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10 kişiden biri birlikteyken partnerinin tanışma sitelerinde dolaştığını tespit ettiğini söylüyor. Çiftler daha çok Instagram, Snapchat ve Facebook gibi sosyal medya kanallarındaki başka kişilerle yazışma, fotoğraf gibi etkenler nedeniyle ayrılıyor.

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Genç çiftler yaşı daha olgun olanlara oranla daha erken ayrılıyor bunun da süresi 17 aya kadar sürüyor. oldstyledating adlı arkadaşlık sitesi kurucusu Dennie Smith, 'sosyal medya hiçbir yere gitmiyor her zaman bizimle. Bu hayatın bir parçası ama ilişkiler için çok derin etkileri var' diye konuşuyor.


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