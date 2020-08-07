HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ortalığı savaş alanına çevirdi, yaralıları otomobilde bırakıp kaçtı

Ortalığı savaş alanına çevirdi, yaralıları otomobilde bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Bodrum’da gece saatlerinde meydana gelen kazada 1’i kadın 3 kişi yaralandı. Kaza yapan aracın şoförü yaralıları bırakıp kaçtı.

Ortalığı savaş alanına çevirdi, yaralıları otomobilde bırakıp kaçtı

Kaza gece saatlerinde Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aracın sürücüsü Bodrum istikametine doğru hızla ilerlerken makas atmaya çalıştı. Makas ata ata ilerleyen otomobil başka bir otomobile çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

7a48dc32-5f50-48a7-9a51-11bb3bdba401

İlk önce yol kenarında bulunan çöp konteynerlerine çarpan otomobil ardından özel bir okulun demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle taş duvarın bir kısmı yıkılırken demir kapı yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Bilgili olay yerinden kaçarken otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

5413dc9c-c170-4e53-8fc4-93ff43d2df83

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kazayı ihbar etmesinin ardından kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Neredeyse hurdaya dönen otomobilde sıkışan 19 yaşındaki Zeynep B.’yi sıkıştığı yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri uzun uğraşlar verdi. Araçta bulunan diğer yaralı Oktay C.P. ile birlikte 3 yaralı Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı olarak kaçan otomobil şoförü Mehmet A. B.’yi ise bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

f36faf70-e75f-4bc5-aae8-a8be4b38e0d7

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Gören kahroldu! Ezdi, arkasına bakmadan kaçtıGören kahroldu! Ezdi, arkasına bakmadan kaçtı
Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Her yerde aranıyorlar

Her yerde aranıyorlar

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Beşiktaş'ta tepki çeken görüntü! Köpeğe çarpıp böyle kaçtı

Gören kahroldu! Ezdi, arkasına bakmadan kaçtı

Kilosu nedeniyle sevdiği kızla evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi

Yok böyle azim! Sevdiği kızla evlenemedi, 6 ayda 212 kilo verdi

Sorumsuz sürücüler E-5 yan yolu otoparka çevirdi

Tepki çeken görüntü! Otoparka çevirdiler

100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteri tesadüfen bulundu

Bilim insanları 100 yıldır arıyordu!

Minik Seyit'i öldüren ağabeyinden kan donduran sözler! 'Bilerek ve isteyerek öldürdüm'

8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.