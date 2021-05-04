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  4. Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Sırtından bıçaklayıp aşağı fırlattılar

Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Sırtından bıçaklayıp aşağı fırlattılar

04.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 Afganistanlı grup arasında çıkan kavgada, bir kişi tartıştığı genci sırtından bıçaklayıp, 2 metre yükseklikten aşağı fırlattı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Sırtından bıçaklayıp aşağı fırlattılar

Olay, 21 Nisan Çarşamba Günü İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu 2 grup tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede 2 grup arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Bir kişi, tartıştığı genci önce sırtından bıçaklayıp, sonra da yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı attı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışmalara başladı.

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6 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şüphelileri kısa sürede tespit etti. Saldırganları yakalamak için farklı 8 adrese baskın düzenleyen ekipler olaya karışan 11 Afgan’ı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 11 Afganistan uyruklunun, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 Afganistan uyruklu, mahkemeye sevk edildi. 11 kişiden 6’sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, olaya karışan 5 kişi sınır dışı edildi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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