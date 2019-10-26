HABER

Ortaokul öğrencileri atık yağları enerjiye dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Karaman'da ortaokul öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atık kızartma yağlarından biyodizel üretti - Proje koordinatörü öğretmen Ayşe Türk: - "Dünyamızı kirletmek istemiyoruz. Bu sebeple kızartma yağlarından biyodizel yapmaya karar verdik. Projemize başladık ve başardığımız için çok mutluyuz" - Öğrencilerden Ada Selin Önal: - "Belki de hava kirliliğini azaltarak dünyamızda ülkemizde çevre bilinci oluşturmakta öncü olabiliriz"

MURAT ÖZÜNAL - Karaman Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören ortaokul öğrencileri, atık yağları biyodizele dönüştürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ortaokul öğrencileri, öğretmenleriyle proje hazırladı.

Atık yağları kimyasal işlemden geçirdikten sonra biyodizele dönüştüren öğrenciler, elde edilen ürünü merkezdeki laboratuvarlarda kullanılıyor.

Proje koordinatörü öğretmen Ayşe Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık kızartma yağlarını değerlendirmek için öğrencilerle çalışma yaptıklarını söyledi.

Söz konusu atıkların çevreye büyük zararı olduğunu vurgulayan Türk, şöyle konuştu:

"Dünyamızı kirletmek istemiyoruz. Bu sebeple kızartma yağlarından biyodizel yapmaya karar verdik. Projemize başladık ve başardığımız için çok mutluyuz. Biyodizeli uygun filtreleme yönetimiyle araçlarımızda kullanabiliriz. Böylelikle daha az petrol tüketiriz. Üreten bir toplum olabiliriz. Enerji verimliliğini artırmamız gerekiyor."

Türk, atık yağlardan biyodizel üretimi projesine patent başvurusunda bulunacaklarını belirterek, "Patentini aldıktan sonra TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması'na katılacağız. Finlandiya'da bir yarışma var, ona da katılmak istiyoruz. Bunun bu şekilde kalmamasını geliştirerek ilerletilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Çevre bilinci oluşturmakta öncü olabiliriz"

8. sınıf öğrencisi Ada Selin Önal ise çevre dostu insanlar olarak çevreye yararlı projeler yapmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bu proje sayesinde birçok canlının belki ömrü uzayacak. Küresel ısınmadan dolayı dünyamız çok büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu proje sayesinde belki de hava kirliliğini azaltarak dünyamızda ülkemizde çevre bilinci oluşturmakta öncü olabiliriz." dedi.

Öğrencilerden Aynur Bayraç da projenin içerisinde yer almaktan çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu projede kullandığımız bir yağı tekrar kullanma imkanı buluyoruz. Doğaya normalden daha az zarar veriyor. Projeyi yaptığımıza çok sevindim." diye konuştu.

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
Türkler Barış Pınarı Harekatı'nda en çok hangi ülkeye güveniyor?Türkler Barış Pınarı Harekatı'nda en çok hangi ülkeye güveniyor?
Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandıBodrum açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atık yağ Karaman öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.