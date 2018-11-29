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Ortaokulda skandal görüntü!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 14:53 | Son Güncelleme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde öğrencileri dövdüğü iddia edilen 75. Yıl Ortaokulu Müdür Yardımcısı M.Y.'nin görüntüleri ortaya çıktı. Öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Genel Müdür Yardımcısı, yayınlanan görüntülerde bir öğrencisini tişort giyerek okulageldiği için dövüyor.

Yanına çağırdığı öğrencilerine önce tokat atan, ardından konuşmaya başlayan M.Y., başka bir öğrenciyi de arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle dönüyor. Her iki olay da orada bulunan başka bir kişi tarafından kayda alınıyor.

Müdür Yardımcısı'nın öğrencileri dövdüğü anlar ortaya çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Y. hakkında, öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Kemalpaşa'daki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Y., iddiaya göre, okula tişörtle gelen bir öğrencisini fiziki şiddet uygulayarak uyardı.
Bir diğer olayda ise, arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövdüğü öne sürüldü. Öğrenciler, her iki olayı cep telefonuyla kaydetti.
Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin M.Y. hakkında şikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
M.Y.'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde, şahsın öğrencilerle önce konuştuğu, sonra tokat atarak konuştuğu görülüyor.(DHA)
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Okul öğretmen dayak

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bütün öğretmenler aynı hepsini kovmak lazım. 5000 lira maaş alıyolar 6 ay tatil. Çocuk piskolojidinden insanlıktan anlamıyolar. Okullar da kapatılsın yerlerine AVM yapılsın ülke kazanır. Herkes kendi p.çine evinde baksın. Mynet editörü sen de kına yakarsın g.tüne
Bir eğitimci döverek egitebilecegini düşünüyor.ve bunun yetiştirdiği çocuklar yarın eş katili oluyor...Çünkü öyle gördü çocuk dayak atmak en tabi hakkı..
Öğrenciler artık öğretmenleri takmıyor , derslerde cep telefonlarıyla canlı yayınlar yapıyorlar rezilliklerin bini bin para neyseki bazı okullar cebi yasaklamış derslerde
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