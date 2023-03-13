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Ortaya çıkan manzara ürküttü! Çine Çayı'ndaki renk dönüşümüyle ilgili iddia harekete geçirdi: Toplu balık ölümlerinden sonra da devam ettiler...

13.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çayın siyahı renge dönüştü, oluşan manzara ürkütürken çok sayıda balık toplu şekilde öldü. Vatandaşların balık avlamaya devam ettiği Çine Çayı için yetkililer harekete geçti. Suyun rengiyle ilgili iddia dikkat çekerken Çine Çayı'nın görüntüleri durumu gözler önüne serdi.

Çine Çayı'ndaki renk dönüşümüyle ilgili ortaya atılan iddiayla birlikte yetkililer de siyaha dönen çaydaki sudan ve balıklardan numuneler aldı. Toplu balık ölümlerinin görüldüğü çayda bazı vatandaşların balık avlamaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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ÇAY KENARINDA KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki Çine Çayı'nın rengi siyaha dönüştü. Çay kenarında çok sayıda ölü balık görüldü.

Bazı vatandaşlar ise çayda balık avlamaya devam etti.

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İhbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sudan ve balıklardan numune aldı.

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'ZEYTİN FABRİKASI' İDDİASI

Suyun renginin, zeytin fabrikalarının atıklarından kaynaklandığı iddia ediliyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
balık Çine Çayı

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