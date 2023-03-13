Ortaya çıkan manzara ürküttü! Çine Çayı'ndaki renk dönüşümüyle ilgili iddia harekete geçirdi: Toplu balık ölümlerinden sonra da devam ettiler...

Çine Çayı'ndaki renk dönüşümüyle ilgili ortaya atılan iddiayla birlikte yetkililer de siyaha dönen çaydaki sudan ve balıklardan numuneler aldı. Toplu balık ölümlerinin görüldüğü çayda bazı vatandaşların balık avlamaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

ÇAY KENARINDA KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki Çine Çayı'nın rengi siyaha dönüştü. Çay kenarında çok sayıda ölü balık görüldü.

Bazı vatandaşlar ise çayda balık avlamaya devam etti.

İhbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sudan ve balıklardan numune aldı.

'ZEYTİN FABRİKASI' İDDİASI

Suyun renginin, zeytin fabrikalarının atıklarından kaynaklandığı iddia ediliyor.

(AA)

