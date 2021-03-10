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Oruç açma duası Türkçe ve Arapça okunuşu | İftar duası nasıl yapılır?

10.03.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Oruç açma duası Türkçe ve Arapça okunuşu | İftar duası nasıl yapılır?

Allah’ın rızası için oruç tutan her Müslüman, orucunu açmak için iftar duası yapıyor. İftar duasıyla birlikte oruçlar açılıyor, Allah’a dua ediliyor.

Allah’a inanarak ve güvenerek tutulan her orucun karşılığında büyük sevaplar kazanılır. Allahû Têâlâ, tutulan oruçlara karşı günahları bağışlar. Oruç açılırken edilen iftar duasında da bu tarz dilekler edilir…

İFTAR'DA ORUÇ AÇARKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İşte Türkçe anlamı...

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Oruç açma duası Türkçe ve Arapça okunuşu | İftar duası nasıl yapılır

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.


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