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Oruç Reis limandan ayrıldı, görev bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Ağustos'ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan bu sabah ayrıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen geminin uzakta beklediği görüldü.

Oruç Reis limandan ayrıldı, görev bekliyor

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı. Önceki demir attığı yerden oldukça uzağa gittiği gözlenen Oruç Reis'in, görev beklediği öğrenildi.

'GÖREVİNİN BAŞINA DÖNECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada Oruç Reis'in bakım işleri bittikten sonra görevine döneceğini belirtmişti.

Erdoğan gazetecilere yaptığı konuşmada şöyle konuşmuştu:

Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir.

(DHA)

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