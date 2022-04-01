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Oruca nasıl niyet edilir? Oruca niyet duası nasıl edilir?

01.04.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruca nasıl niyet edilir? en çok araştırılan konuların başında yer almaktadır. Vatandaşlar,2022 yılının orucuna nasıl niyet edileceğini araştırmaya başladı. Bu konuda merak edip Diyanet İşleri Başkanlığı'na yöneltilen soruların başında "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? yer alıyor. İşte oruca nasıl niyet edilir, oruca ne zaman niyet edilir şeklindeki soruların detaylı cevapları!

Oruca nasıl niyet edilir? Oruca niyet duası nasıl edilir?

Oruca nasıl niyet edildiği ve oruç duası Ramazana sayılı saatler kala en çok sorulan sorulardan biridir. 11 ayın sultanı Ramazan, daha gelmeden ayrı bir çoşku ve heyecan vermeye başladı. Sabırsızlıkla beklenen Ramazan ayı hazırlıkları son sürat devam ediyor. O hazırlıkların içinde oruca nasıl niyet edildiği ve hangi duaların araştırılması da yer alıyor. İşte oruca nasıl niyet edilir sorusunun detaylı cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek sevaptır. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kasani, Bedai’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafii mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirazi, el-Mühezzeb, I, 331-332).

SAHURDAN SONRA NE YAPMALIYIZ?

Sahur yemeği mutluluk ve neşe içinde yenmelidir. Sahur yemeği oruca dayanma gücü vermektedir. Böylece oruç ibadetinin daha kolay yerine getirilmesine katkı sağlar. Yemek bitince eller yıkanır, dişler fırçalanır. Oruç için hazırlanılır ve niyet edilir. Oruç tutmak için niyet şarttır. Niyet, akşam ya da sahurda yemek yedikten sonra "Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur. Sahura kalkmak da ayrıca bir niyet niteliği taşımaktadır.

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Oruç Ramazan iftar
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