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Oruçreis ve, Gaziantep Doğu Akdeniz’de kesintisiz refakata devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Oruçreis ve Gaziantep fırkateynlerinin Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine refakat görevlerine kesintisiz olarak devam ettiğini duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesaabı üzerinden yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de Fatih ve Yavuz sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücumbotlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor" denildi.

Oruçreis ve, Gaziantep Doğu Akdeniz’de kesintisiz refakata devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Oruçreis ve Gaziantep fırkateynlerinin Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine refakat görevlerine kesintisiz olarak devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesaabı üzerinden yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de Fatih ve Yavuz sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücumbotlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor" denildi.

Oruçreis ve, Gaziantep Doğu Akdeniz’de kesintisiz refakata devam ediyor

Oruçreis ve, Gaziantep Doğu Akdeniz’de kesintisiz refakata devam ediyor

Oruçreis ve, Gaziantep Doğu Akdeniz’de kesintisiz refakata devam ediyor

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MSB: "Doğu Akdeniz’de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisizMSB: "Doğu Akdeniz’de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz
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