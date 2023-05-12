Örümcekleri yaz boyunca evinizin yakınına yaklaştırmayacak karışım! Sadece 2 malzemeyle örümceklerden kurtulabilirsiniz

Örümcekler birçok kişinin en büyük korkuları arasında yer alıyor. Yaptıklar ağlarla hijyensizliğe neden olan örümceklerden sonsuza kadar kurtulmanın yolları aranıyor. Örümceklere zarar vermeden evinizden uzaklaştırmak ve evinizi mis gibi kokutmak istiyorsanız bunun çözümü çok basit!

Temizlik uzmanı örümceklerden kurtulmanızı sağlayacak karışımın tarifini verdi. Şişeyi suyla doldurun ve ardından birkaç damla nane yağı ekleyin ve suyla karıştırın.

Karışımı evinizin dışına ve ayrıca örümceklerin girebileceği pencerelerin, çatlakların ve kapı çerçevelerinin etrafına püskürtmelisiniz.

"Nane kokusu örümcekleri kovuyor," diyerek bu karışımın sadece örümcekleri kovmakla sınırlı kalmadığını evinizi mis gibi kokuttuğunu açıkladı.



