Oscar mutfağında bir Türk şef: Cihan Kıpçak

İstanbul'da çeşitli restoranlar açan, hem yerli hem de uluslararası basında yer alan Kıpçak, Bilkent Üniversitesi "En Çok Gelecek Vaad Eden Genç", en iyi Chef Kategorisinde "GQ Türkiye Men of The Year" ve Gecce.com "Yılın Şefi" ödüllerine layık görüldü.

LOS ANGELES (AA) - DİLDAR BAYKAN - Türk şef Cihan Kıpçak, son iki yıldır "Oscar Ödülleri" olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödülü olan "Akademi Ödülleri" gecesinde yemek sofralarını Türk yemekleriyle donatıyor.

Kıpçak, Los Angeles'da bulunduğu süre içerisinde Dünyaca ünlü şef Wolfgang Buck'ın İspanyol bir gazeteci arkadaşının geldiğini ve Buck'ın kendisinden Türk yemekleri pişirmesini rica ettiğini belirterek, "6 yemeklik bir tadım menüsü hazırladım. Türk yemeklerinden bir seçki vardı. Yemekten sonra Buck ve arkadaşı beni ayakta alkışlayıp tebrik ettiler. Daha önce böyle şeyler yemediklerini söylediler." dedi.

İstanbul'da bir restoranda yönetici şefi olarak işe başlamasının ardından, çalışma prensiplerini anlaması için Los Angeles'a davet edildiğini belirten Kıpçak, 15 gün buradaki çalışanlarla vakit geçirdiğini dile getirdi.

Kıpçak, bu yıl ali nazik, levrek, damla sakızlı muhallebi, kuru baklava gibi lezzetlerin de aralarında olduğu 6 yemeklik bir menü hazırlayarak, Oscar ödül töreni mutfağına imzasını attı.

Geçen yıl Oscar Ödül törenlerinde, Adana kebap, içli köfte ve kabak tatlısının yeniden yorumlanmış halleriyle oluşturduğu menüyü Hollywood yıldızlarına sunarak bir ilki gerçekleştiren Kıpçak, bu sene de Oscar mutfağındaydı.

İstanbul'a döndüğünde restoranın yöneticisinin kendisini arayarak yanına çağırdığını belirten Kıpçak, "Hemen restorana gittim. Yöneticim, Buck'ın benden Oscar'da yemek yapmamın istediğini ve kabul edersem hemen çalışmaya başlamamız gerektiğini söyledi. Bu olay Temmuz 2017'de oldu." diye konuştu.

- "Türk yemeklerini deneyenler çok mutlu oldu"

İlk kez 2018'deki Oscar törenlerinde Türk yemekleriyle menü hazırladığını belirten Kıpçak, kendisine burada Yiğit isminde başka bir Türk'ün de yardım ettiğini ancak bu etkinlik için Türkiye'den davet alan ilk kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Şef Cihan Kıpçak, yemeklerine insanların nasıl tepki verdiğini tam kestiremediğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"300 kişilik bir mutfakta çalışıyorsunuz. Binlerce davetli var. O nedenle sorma şansım olmadı ancak o gün (2018 Oscar) elimizdeki tüm Türk yemekleri bitmişti. İnsanlar burada hem yeniliğe açlar hem de farklı şeyler deneme reaksiyonları çok fazla. Denedikleri zaman çok keyif alıyorlar mutlu oluyorlar. Türk yemeklerini ilk kez deneyen insanlar çok mutlu oldu. Buck, Akademinin bu sene yeniden Türk yemekleri olmasını istediğini söyledi ve yeniden davet almış oldum. "

Buck'ın kendisine gelecek sene de mutfakta olacağının sinyalini vererek, menüde kalkan balığı olup olamayacağını sorduğunu anlatan Kıpçak, "İlk sene çok daha heyecanlıydım. Ancak ne ile karşılaşacağımı gördükten sonra bu sene bir nebze daha rahattım. Çok profesyonel bir ekip var ve 25 yıldır bu işi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

