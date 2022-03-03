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Osman Gazi'nin çocukları kimler? Osman Gazi'den sonra tahta kim geçti? Osman Gazi'den sonra padişah kim oldu? Osman Gazi ile Bala Hatun'un çocuğu kim?

03.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Gazi, Osmanlı beyliğini dolayısıyla Osmanlı Hanedanlığını kuran ilk padişahıdır. Bilindiği gibi ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı'nın beylikten imparatorluğa yükseliş anlatılmaktadır. Yayınlanan bölümde Osman Gazi'nin oğlu Alaeddin doğdu. Kuruluş Osman'ın en son yayınlanan bölümünü izleyen vatandaşlar, Osman Gazi'nin çocuklarını araştırmaya başladı. İşte Osman Gazi'nin çocuklarına dair detaylar!

Osman Gazi'nin çocukları kimler? Osman Gazi'den sonra tahta kim geçti? Osman Gazi'den sonra padişah kim oldu? Osman Gazi ile Bala Hatun'un çocuğu kim?

Osman Gazi'nin çocukları gündem konusu oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ile Bala Hatun'un oğlu Alaeddin dünyaya geldi. Bu bölümle birlikte Osman Bey'in kaç çocukları merak edilmeye başlandı. Osman Gazi'den sonra tahta kimin geçip padişah olduğu ve kaç çocuğu olduğu araştırılmaya başlandı. Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'un oğlu Alaeddin de araştırılan konular arasında yer aldı.

OSMAN GAZİ'NİN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?

Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Malhun Hatun - Eskişehir Beyi Ömer Abdülaziz Bey'in kızı, Orhan Gazi'nin annesi. Rabi'a Bala Hatun - İslam alimi Şeyh Edebali‘nin kızı.

Osman Gazi'nin Erkek Çocukları

Orhan Bey (1281 - 1362)
Çoban Bey (1283 - 1337)
Pazarlı Bey (1285 - 1311)
Alâeddin Paşa (1280[35] - 1331)
Hamid Bey (1288 - 1329)
Melik Bey (1290 - 1366)

Osman Gazi'nin Kız Çocukları

Fatma Hatun

OSMAN GAZİ'DEN SONRA TAHTA KİM ÇIKTI?

Osmanlı Devleti, 1299 yılında Osman Gazi tarafından kuruldu. Osman Gazi'den sonra devletin başına Orhan Bey geçmiştir. 1326 yılına kadar beyliğin başında olan Osman Gazi'den sonra yerine oğlu Orhan Gazi geçti.

OSMANLI DEVLETİ HÜKÜMDARLARI

-I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl

  • Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl
    • I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) 29 yıl
    • Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl
      Fetret devri, (1402-1413). Yıldırım'ın oğulları arasındaki kavga ile geçen dönem.
      5- Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.
    • II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.

Yükselme devri

  • Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) tahta iki kez çıkmıştır.
    II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl 31 yıl.
  • Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.
    1- Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl.
    Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.
  • II. Selim (1566-1574) 8 yıl. Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.
  • III. Murat (1574-1595) 21 yıl.
  • III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl.
  • I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl. Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.
  • I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet'in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.
  • II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Öldürülen ilk padişah.
  • IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.
  • I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet'in oğlu. 19- IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
  • II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
  • II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
  • II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.

Gerileme devri

II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.

  • III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale Devri 24- I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa
  • III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa
  • III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet
  • I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet
  • III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kuruluşu
  • IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit
  • II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.

1839 Tanzimat Fermanı

  • Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut
  • Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut
  • V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.
  • II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid. Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,
  • V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid. 1. Dünya Savaşı, İşgal dönemi ve yıkılış
  • VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl. Babası Abdülmecid. İstanbul işgal edildikten ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bir İngiliz gemisi ile ülkeyi terk etti.

OSMAN GAZİ İLE BALA HATUN'UN ÇOCUĞU KİM?

Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti. Rabia Bala Hatun ile Osman Bey'in oğlu Şehzade Alaeddin'dir.

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Osman Gazi
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