Osman Kavala'dan Adalet Bakanlığı'na başvuru! 'Kanun yararına bozma' talebinde bulundu

Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin tarafından bakanlığa gönderilmek üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Kavala hakkındaki hükmün kanun yararına bozulması talep edildi.

Mahkeme dosyayı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosuna yolladı.

Mahkemeden muhabere bürosuna gönderilen yazıda, "Hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi avukat Hilal Zengin'in 06.05.2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla, dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir." ifadelerine yer verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 28 Eylül 2023'te Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmünü onamıştı.

Kavala'nın, 30 Nisan'da yaptığı "yargılamanın yenilenmesi" talebi ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince oy birliğiyle reddedilmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





