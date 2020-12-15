Osman Kavala için kritik gün! Gözler Anayasa Mahkemesi'nde

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verilen ancak "casusluk" suçundan tutuklanan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın başvurusunu bugün görüşecek.

Kavala, hakkındaki tutukluluk kararının hukuki olmadığı ve kişi hürriyetini ve güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

AİHM'DEN 'SERBEST BIRAKILSIN' KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise 10 Aralık 2019'da Osman Kavala'nın haksız yere cezaevinde tutulduğuna hükmederek serbest bırakılmasına karar vermişti.

Türkiye'nin karara uymaması üzerine de AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, denetim süreci başlatmıştı.

18 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan 1 Kasım 2017'den beri cezaevinde bulunan Kavala'nın 18 Aralık'ta tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.



