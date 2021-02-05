Osman Kavala'nın yargılandığı davalar birleştirildi, tutukluluğunun devamına karar verildi

1193 gündür tutuklu bulunan Kavala, özgürlüğünden mahrum yaşadığı her günün kendisi için daha da önemli bir kayıp haline geldiğini ifade etti.

Savunmasında suçlamalara dayanak somut delillerin olmadığını belirten Kavala, bazı komplo teorileri ve suçlamaların birbirlerinin kanıtıymış gibi iç içe geçirilerek kendisi hakkında algı yaratıldığını söyledi.

Kavala ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "casusluk" suçlamalarıyla yargılandığı davada ikinci kez hâkim karşısına çıkan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kavala, "Olayları ve olguları nesnel biçimde değerlendiren tarafsız bir gözlemcinin, hiçbir dayanağı olmayan ve yasadaki tanımına aykırı biçimde kullanılan casusluk suçlamasının AİHM'in derhal tahliye edilmem yönündeki kararını boşa çıkartmak için kurgulanmış olduğunu anlayamaması olası değildir" diye konuştu.

Duruşmayı bağımsız milletvekili Ahmet Şık ile CHP'li milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu da takip etti. Ayrıca ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre konsolosluklarından da temsicliler duruşmaya katıldı.

Leyla Alaton: Cem Fadıl Bozkurt'un iddiaları yalan

Mahkeme, iş insanı Leyla Alaton'u da tanık olarak dinledi. Alaton, Kavala'yı ve onunla birlikte aynı davada 15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçlanan Türkiye uzmanı akademisyen Henri Jak Barkey'i kişisel olarak tanıdığını ancak ikiliyi hiçbir zaman birlikte görmediğini söyledi.

Alatonların eski iş ortağı Cem Fadıl Bozkurt, davanın ilk duruşmasında tanık olarak dinlenmiş ve Kavala'nın darbe girişimiyle bir ilgisi olup olmadığını bilmediğini belirterek, "İshak Alaton'un darbe girişimini 1 hafta önceden Hanry Barkey'den öğrendiğini biliyorum. İshak Bey ile Osman Kavala'nın da yakın ilişkisi vardı" demişti.