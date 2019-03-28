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Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Bal üretiminin gün geçtikçe arttığı Bursa'da arılar zehirli tarım ilaçları yüzünden telef oluyor. 250 kovan arısı olan üretici zehirli tarım ilaçları yüzünden 110 kovan arısı telef olunca büyük üzüntü yaşadı.

Osmangazi'ye bağlı Demirtaş bölgesinde arı ölümleri yaşanıyor. Yaz döneminde Trakya Bölgesi'nde, kışlamak için de Bursa'da arıcılık yapan Nevzat Öksüz'ün arıları, bal hasadına kısa bir süre kala telef olmaya başladı.

Yardım bekliyor

Nevzat Öksüz, "Bu sene kullanılan tarım ilaçları yüzünden arılarım telef oldu. Bakanlığın zehirli ilaçları toplaması gerekiyor, Tarım Bakanımız bu konuda açıklama yaptı ama bu toplama işiyle kimse ilgilenmedi, olan bize oldu. Arımız telef olduktan sonra biz daha ne yapabiliriz" diye konuştu.
Kovanların önünde telef olan yüzlerce arı yığılıp kaldı. Zehirlenen pek çok arı çırpına çırpına telef olurken, geçen sene 250 kovan arısı bulunan Öksüz'ün şu anda 140 kovan arısı kaldı. Öksüz, bakanlıktan zehirli ilaçların denetiminin artırılması için yardım bekliyor.
Zehirli ilaçlardan dolayı arıların telef olduğunu söyleyen Öksüz, "Armut, zeytin veya bahçeye atılan ilaçlar zehirli. Bunların polenlerini toplayan arılar zehri kovana getiriyor. Yavrulara yedirdiğinde kovandaki bütün arılar zehirleniyor" dedi.
Arı kovanlarının büyük bir çoğunluğunun telef olduğunu söyleyen Öksüz, "Yaklaşık 250 kovan arım vardı, şu anda 140 kovan arı kaldı. Bu geriye kalan kovanlardan da bal olma ihtimali yok. Ancak dışarıdan arı getirip, bu arıların içine takviye verip güçlendireceğiz.
Yazın gideceğimiz bölge verimli ise bal alabiliriz, ancak yüzde 30 yüzde 40 bal alma şansımız var. Çünkü arıların tam geliştiği mevsimde bu ilaç atıldı" diye konuştu.
Geçen sene de aynı sıkıntıyla karşılaştığını belirten Öksüz, "Geçen sene başka bir yerdeydim ilaçtan kaçtım. Bu geldiğim yer daha beter çıktı. Tarım Bakanımızdan rica ediyorum, bu kimyasal ilaçlara çare bulunsun" diyerek bakanlıktan yardım istedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Osmangazi Arı

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