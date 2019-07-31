HABER

Osmangazi’den vatandaşa kapı kapı hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği örnek sosyal sorumluluk projesi “Belediyem Benimle”, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.Geliştirdiği sosyal belediyecilik projeleriyle birçok yerel yönetim tarafından örnek alınan Osmangazi Belediyesi, Belediyem Benimle projesi ile hizmet vermeye devam ediyor.

Osmangazi’den vatandaşa kapı kapı hizmet

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği örnek sosyal sorumluluk projesi “Belediyem Benimle”, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Geliştirdiği sosyal belediyecilik projeleriyle birçok yerel yönetim tarafından örnek alınan Osmangazi Belediyesi, Belediyem Benimle projesi ile hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının takibini yapmak ve gerekli tedbirlerin ilk elden alınması maksadıyla kurulan ekip, mahalleleri tek tek gezerek kapıları çalıyor. Vatandaşların ekonomik ve sosyal hayat standartları ile ilgili değerlendirme yapan Belediyem Benimle ekibi, yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahiplerine erzak, giyecek, yakacak, ev eşyası ve medikal malzeme gibi birçok konuda yardımcı oluyor. Aynı zamanda belediyenin görev alanı dışında kalan konularla vatandaşı bilgilendiren Osmangazi Belediyesi, kişilerin ilgili kurumlara ulaşmasına destek sağlıyor.
Projeyi öncelikli olarak yaşlı, hasta ve çocukların ihtiyaçları gidermek için hayata geçirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediyem Benimle projesi ile sosyal yardımlaşma duygusunu yaygınlaştırmak, paylaşımı arttırmak, toplumsal, ahlâkî ve sosyal gelişimi desteklemeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar, vatandaşlarımız tarafından da büyük takdir görüyor. Kimsenin açıkta kalmadığı, insanların barış, dostluk, huzur ve güven içerisinde yaşadığı, dayanışma duygularının ön plana çıktığı bir Osmangazi olana kadar, çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Osmangazi’den vatandaşa kapı kapı hizmet

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacakAselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak
Lübnanlı din adamları siyasilere ülke için birlik çağrısı yaptıLübnanlı din adamları siyasilere ülke için birlik çağrısı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Bursa'da yabancı dildeki tabelalar Türkçeye çevriliyor

Tabelalar tek tek tespit ediliyor! Cezası var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Deniz keyfi kabus oldu!

Şişli’de karı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran karı-koca kavgası

Aksaray'da dehşet! Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.