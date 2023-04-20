HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye bayram namazı saati kaçta, sabah namazı ne zaman? 2023 Diyanet Osmaniye bayram namazı saati

Osmaniye bayram namazı saati kaçta, sabah namazı ne zaman? 2023 Diyanet Osmaniye bayram namazı saati

20.04.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye bayram namazı saatinin kaçta olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre her sene dini gün ve aylar idrak ediliyor. Mart ayında başlayan on bir ayın sultanının ardından bayram başlayacak. Ramazan Bayramı namazı yarın cemaat ile beraber kılınacak. Peki, Osmaniye bayram namazı saati kaçta, sabah namazı ne zaman?

Osmaniye bayram namazı saati kaçta, sabah namazı ne zaman? 2023 Diyanet Osmaniye bayram namazı saati

Osmaniye’de yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladılar. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı mart ayında başladı ve bugün sona eriyor. 21 Nisan’da yılın ilk dini bayramı başlayacak. Bayram namazı, bayramın ilk günü kılınacak. Osmaniye bayram namazı saati 06.24 olacak.

OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Osmaniye bayram namazı saati 06.24 olacak. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.
İstanbul bayram namazı saati: 06:49
Ankara bayram namazı saati: 06.34
İzmir bayram namazı saati: 06.59
Trabzon bayram namazı saati: 06.06

İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

  1. Rekat
    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

bayram-namazı-saat-kaçta

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

  1. Rekat
    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

bayram-namazı-saati

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklarına bayram alışverişi yapmış... Çocuklarına bayram alışverişi yapmış...
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti!CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti!
Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü! Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!
Anahtar Kelimeler:
bayram namazı saati bayram namazı saatleri ramazan bayramı namazı

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.