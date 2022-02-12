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  4. Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı! Mermiler başkanlık makamının camına isabet etti

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı! Mermiler başkanlık makamının camına isabet etti

12.02.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen saldırıda mermiler binanın 2’nci katındaki Belediye Başkanı Kadir Kara’nın makam odasının camına isabet etti. Olay sırasında Kara’nın binada olmadığı, olayın ardından belediye binasına geldiği öğrenildi.

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı! Mermiler başkanlık makamının camına isabet etti

Olay, saat 20.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Osmaniye Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, binaya tabanca ile ateş açıp kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de binada inceleme yaptı.

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MERMİLER BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA'NIN MAKAM ODASININ PENCERESİNE İSABET ETTİ

Yapılan incelemede mermilerin 2'sinin 2'nci katta bulunan Başkan Kadir Kara’nın makam odasının penceresine isabet ettiği belirlendi.

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KARA O SIRADA BİNADA DEĞİLDİ

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürerken, saldırı sırasında Belediye Başkanı Kadir Kara’nın binada bulunmadığı, olaydan sonra belediye binasına geldiği öğrenildi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye silahlı saldırı
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