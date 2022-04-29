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  4. Osmaniye'de aile katliamı! Eşini ve oğlunu öldüren baba kaçtı

Osmaniye'de aile katliamı! Eşini ve oğlunu öldüren baba kaçtı

29.04.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yaşanan korkunç olayda, bir baba eşine ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde, oğlu Mehmet Sevimli de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesini acımasızca katleden baba ise kayıplara karıştı.

Olay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Sevimli nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı.

EŞİNE VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı baba Ömer Sevimli olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri zanlıyı yakalama çalışması başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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