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  4. Osmaniye’de aynı aileden 4 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Osmaniye’de aynı aileden 4 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

30.04.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de anne, baba ve iki kız kardeş yakalandıkları koronavirüs nedeniyle bir hafta içinde hayatını kaybetti.

Osmaniye’de aynı aileden 4 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de yaşayan Ziya Işık, eşi Emiş Işık ve kızları Zeycan ile Songül Işık koronavirüse yakalandı. Sağlık durumları kötüleşen 4 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hafta başında Zeycan ve Songül Işık hayatını kaybetti. Ailenin acısı henüz taze iken iki kız kardeşten 3 gün sonra anne Emiş Işık korona virüse yenildi.

Son olarak dünde baba Ziya Işık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki kız kardeş Osmaniye’de toprağa verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Osmaniye

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