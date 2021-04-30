Osmaniye’de aynı aileden 4 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de yaşayan Ziya Işık, eşi Emiş Işık ve kızları Zeycan ile Songül Işık koronavirüse yakalandı. Sağlık durumları kötüleşen 4 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hafta başında Zeycan ve Songül Işık hayatını kaybetti. Ailenin acısı henüz taze iken iki kız kardeşten 3 gün sonra anne Emiş Işık korona virüse yenildi.

Son olarak dünde baba Ziya Işık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki kız kardeş Osmaniye’de toprağa verildi. (İHA)





