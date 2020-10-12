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Osmaniye'de bahçede otururken hemen yanlarına düştü: Göktaşı ise satmak istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 23:31 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ailesiyle birlikte bahçede otururken 2 metre uzaklarına göktaşı düştüğünü iddia eden Ali Naharcı, yaptığı mıknatıs deneyleriyle taşın göktaşı olduğunu ispatladığını söyledi.

Osmaniye'de bahçede otururken hemen yanlarına düştü: Göktaşı ise satmak istiyorum

İlçeye bağlı Kiremitli köyü Dervişli Mahallesi'nde akşam 18.30 sıralarında ailesiyle birlikte evin bahçesinde oturan Ali Naharcı’nın bahçesine el büyüklüğünde ve yaklaşık 250 gram ağırlığında siyah renkli bir taş düştü.

MIKNATIS TESTİ YAPTI

Düşen taşın yanına giden Ali Naharcı o esnada sıcak olan taşı alarak incelemeye başladı. İnternetten yaptığı araştırmada göktaşlarının ağır metaller içerdiğini ve bundan dolayı mıknatıs tarafından çekildiğini öğrenen Naharcı, yaptığı mıknatıs deneyleri ile kendisindeki taşın gerçekten göktaşı olduğuna kanaat getirdi.

"EĞER GERÇEKTEN GÖKTAŞI İSE SATMAK İSTİYORUM"

Naharcı, "Eşim ve dayım ile birlikte bahçede oturduk çay içiyorduk. Taş tam düşerken yerden yüksekte gözüme takıldı ve pat diye bir sesle hemen 2 metre uzağımıza düştü. Merak edip yanına gittim, el büyüklüğünde siyah bir taş gördüm. Almak istedim o esnada sıcaktı elime alamadım. Bir süre bekledikten sonra elime aldım. İnternetten inceleme yaptım. Göktaşlarını mıknatıs çekiyormuş. Bendeki bu taş da mıknatısa tepki veriyor. Bilim adamlarımız taşı incelesin eğer gerçekten göktaşı ise ben satmak istiyorum" dedi.

O esnada bahçede olan ve göktaşının düştüğüne tanıklık ettiğini söyleyen Mehmet Dayanıklı, korktuklarını belirterek, “Hepimiz burada oturuyorduk. Aniden bahçeye düştü gördük hepimiz. Ben o esnada korktum. Acaba bu taşı biri mi attı havadan mı geldi diye düşündüm” şeklinde konuştu. (İHA)

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